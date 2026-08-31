Cortes de agua en Barranquilla en el inicio de septiembre: conozca los lugares y horarios donde se suspenderá el servicio

La interrupción no será cuestión de un par de horas. La empresa realizará una jornada de obras que obligará a detener temporalmente el servicio y la recuperación podría tardar incluso después de que terminen los trabajos.

Iban a instalar redes y terminaron dejando sin agua a varios barrios de Barranquilla: Triple A ya reparó el daño

La Triple A anunció una jornada de trabajos que obligará a suspender temporalmente el servicio de acueducto en numerosos sectores de Barranquilla, Soledad, Galapa y algunos puntos de Malambo.

La razón no es una falla inesperada. La empresa programó una intervención para realizar varias obras de mantenimiento, optimización y ampliación de la infraestructura, con las que busca fortalecer el abastecimiento y mejorar la continuidad del servicio hacia diferentes zonas.

¿Qué está haciendo La Triple A?

La empresa tiene programadas varias intervenciones de manera simultánea.

Una de las principales corresponde a las pruebas para poner en marcha la primera fase de una nueva conducción de PVC de 20 pulgadas ubicada sobre la carrera 2 Sur, entre calles 110 y 98.

Esta infraestructura entrará próximamente en operación bajo condiciones controladas y busca fortalecer el abastecimiento hacia la zona suroccidental de Barranquilla.

También se realizará la ampliación del manifold de descarga para conectar dos nuevas bombas en la EBAP Ciudadela. La obra permitirá aumentar la capacidad de bombeo instalada y fortalecer el sistema que abastece al municipio de Galapa.

A esto se suman labores como el lavado de un tanque de almacenamiento dentro de la ETAP Barranquilla, empalmes de tuberías de conducción de 24 y 42 pulgadas en la calle 19 con carrera 7, la habilitación de una tubería de PVC de 20 pulgadas sobre la carrera 3E y el empalme de un nuevo tramo de conducción de 14 pulgadas que alimentará la cabecera municipal de Galapa desde el Tanque La Sierra.

Empresa AAA de Barranquilla Foto: Cuenta de X Empresa AAA Barranquilla / API

¿Cuándo cortarán el agua?

La suspensión comenzará a las 4:30 de la mañana del martes 1 de septiembre y está programada hasta las 11:00 de la noche del mismo día. Es decir, para algunos usuarios, la afectación podría atravesar prácticamente toda la jornada.

El problema para los usuarios es que todas estas intervenciones requieren modificar temporalmente la operación del sistema en varias zonas de la ciudad. ¿A quiénes les tocará enfrentar el corte?

En Barranquilla la lista es amplia. La suspensión alcanzará sectores como El Ferry, Pasadena, La Chinita, Simón Bolívar, Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, El Parque, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito, Alboraya, El Milagro y Buenos Aires.

También están incluidos Las Palmas, El Limón, Tayrona, 7 de Abril, Santo Domingo de Guzmán, Ciudadela 20 de Julio, Carrizal, La Sierrita, Las Américas, Santuario, San Luis, Santa María, Las Gardenias, El Romance, Villa Flor y California.

La afectación continúa por sectores como Cordialidad, La Gloria, El Bosque, Las Malvinas, Evaristo Sourdis, 7 de Agosto, La Paz, Los Olivos, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, Ciudad Modesto, El Edén, Los Ángeles, El Pueblo, Ciudadela de Paz, Caribe Verde y Bernardo Hoyos.

También aparecen en el listado Villas de San Pablo, Pinar del Río, Villa de la Cordialidad, Zona Franca Zofía, la empresa Ultracem y el corredor de la Cordialidad entre la Circunvalar y Villas de la Cordialidad, además de Villa Valery, Sevilla Real, Sinaí y Puerta Dorada.

Soledad también tendrá afectaciones. El listado entregado por Triple A es aún más extenso.

Entre los sectores mencionados están Bella Murillo, Costa Hermosa, Los Cúzules, El Parque, El Río, El Tucán, Estadio, Hipódromo, La Arboleda, La Inmaculada, La Rivera, Las Ferias, Las Gaviotas, Las Margaritas, Las Moras, Las Trinitarias, Los Arrayanes, Los Balkanes, Los Laureles, Los Mangos, Primero de Mayo, Salamanca y Santa Inés.

La suspensión también llegará a sectores como Simón Bolívar, Sitio Hermoso, Soledad 2000, la Terminal de Transportes, Villas Las Moras, Victoria, Villa Zalamar, La Aragón, Villa Cecilia, Villa Severa, Vista Hermosa, Normandía, Ciudad del Puerto y Ferrocarril calle 30.

El listado incluye además Nuevo Éxito, Río de Aguas Vivas, Altos de Sevilla, Ciudad Camelot, Ciudad Salitre, Jardines Villa Estadio, La Central, Las Moras IV Etapa, Las Moras Norte, Los Almendros, Los Campanos, Los Robles, Manantiales, María de los Ángeles, Buena Esperanza, Nuevo Milenio y Nueva Esperanza.

También están contemplados sectores y urbanizaciones como Los Cedros, Manantial, Terranova I y II, Villa Angelita, Villa Estadio, Villas Las Moras II, Villa Horizonte, Villa Sevilla, Don Bosco, Villa Selene, Candelaria II, Granabastos, Ciudad Bonita, Villa Carmen I y II, Las Cometas, Villa Karla y Villa Valentina.

Y la lista todavía continúa con Altos de la Metropolitana, San Antonio, San Bernardo III, Los Girasoles, Altos de los Robles, Palermo, Alianza, Antonio Nariño, Bonanza, Ciudad Bolívar, Jerusalén, La Ilusión, La Viola, Las Colonias, Las Nubes, Los Fundadores, Parque Muvdi, Tajamares, Villa Katanga, Villa Lozano, Villa Merly, Villa Mónaco, Villa Muvdi, Villa Rosa, Villas de Soledad, Villa Stefani, Villa Zambrano y Los Puertos.

Galapa y algunos sectores de Malambo tampoco se salvan

La afectación no se quedará en Barranquilla y Soledad. En Galapa, la suspensión alcanzará la cabecera municipal y los corregimientos de Paluato y Alpes de Sevilla.

En Malambo, los sectores afectados serán Lluvia de Oro y Ciudad Caribe II.

¿Cuándo volverá el agua?

La Triple A señaló que una vez terminen las actividades comenzará el restablecimiento del servicio, pero la recuperación será gradual.

Eso significa que aunque los trabajos concluyan a la hora anunciada, el agua no necesariamente regresará de inmediato con la misma presión a todos los sectores.

La empresa explicó que la recuperación de las presiones y los niveles del sistema podrá tomar un tiempo adicional, dependiendo de cómo responda la infraestructura durante la normalización de la operación.

Por eso, quienes estén dentro de las zonas afectadas deberán tener presente que el horario anunciado para la finalización de los trabajos no necesariamente significa que el servicio volverá automáticamente a esa misma hora.