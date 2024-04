Habitantes de Puerto Colombia, Atlántico, piden mejora en el servicio de agua potable: ¿Qué responde la empresa Triple A?

El suministro de agua potable en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, siempre ha sido un dolor de cabeza para sus habitantes y hasta este miércoles 24 de abril de 2024, no ha sido la excepción, pues el agua que sale por los grifos es completamente salada por lo que no la pueden utilizar para realizar comidas o incluso para el consumo diario.

Agua / Agua de la llave / Agua no potable | Foto: Getty Images

“El hecho de tener que comprar el agua para tomar no solo comporta una carga financiera que la mayoría de los habitantes del municipio no se encuentra en la capacidad de soportar, sino que además aquellos que NO pueden económicamente acceder a agua tratada, tienen la necesidad de INGERIR esta agua, a pesar de su mal sabor, en desmedro de su calidad de vida y afectando los derechos colectivos de la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”, dice el documento.