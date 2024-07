Así fue el tremendo ‘agarrón’ entre varios alcaldes del Atlántico y la empresa Air-e en una reunión por los cortes de energía

“Las finanzas de los municipios no nos permiten asumir esas deudas. En el caso de Galapa, son $50 mil millones y en el momento no tenemos condiciones para pagarlos. “Les pedimos que sean empáticos y se coloquen en los zapatos de las comunidades. No hemos llegado a ningún acuerdo, porque se van a mantener las suspensiones y racionamientos hasta que no haya una conciliación de pago”, agregó.