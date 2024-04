Alcalde Char dice que acabará a los gota a gota con un nuevo modelo de créditos en Barranquilla: ¿de qué se trata?

El tema de los cobradiarios o gota a gota en Barranquilla se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los comerciantes, personas con negocios independientes o incluso ciudadanos del común que no puede acceder a un crédito en una entidad financiera y lo que buscan son estos préstamos con altas tasas de intereses que con el pasar del tiempo se convierten en deudas impagables.

Dichos prestamos en Barranquilla y el Atlántico han desencadenado en hechos de violencia porque cuando las personas que accedieron a estos créditos no tienen cómo pagarlos estos sujetos utilizan armas de fuego e incluso la fuerza para llevarse objetos de valor que compensen la deuda que tienen.

“Hoy quiero presentarles CrediChévere, un gran impulso económico para todos nuestros comerciantes. Muy feliz de cumplir con una de las promesas de campaña que más me llega al corazón. Con este importante programa de inclusión social y financiera dinamizaremos la economía de los comerciantes, para que puedan echar para adelante sus negocios, accediendo a créditos justos de hasta 8 millones de pesos y salgan de ese hueco que no los deja prosperar. En Barranquilla hay una nueva señal: ¡QUEDAN PROHIBIDOS LOS PAGADIARIOS! Cuenten con esa platica, más nuestro acompañamiento y asesoría para llevar sus negocios a otro nivel”, expresó Char en su cuenta de X, antes Twitter.

Hoy quiero presentarles CrediChévere, un gran impulso económico para todos nuestros comerciantes. Muy feliz de cumplir con una de las promesas de campaña que más me llega al corazón. Con este importante programa de inclusión social y financiera dinamizaremos la economía de los… pic.twitter.com/qwAyhkcpQ4

“Puedo darles plazo de dos años con tasas más económicas, yo no creo que ningún empresario en Colombia aguante las tasas que pagan ustedes, ninguno aguanta, yo no sé cómo hacen ustedes, son magos, esas tasas que ustedes pagan son imposibles de pagar, acaba con la vida de cualquiera. Por eso, como alcalde, no puedo permitir que eso siga pasando con nuestra gente y si tengo que crear la financiera se hace. Nosotros ponemos la plata de la alcaldía, que es la plata de ustedes, al servicio de una plataforma para que les preste a todos ustedes, esta es la alcaldía y ese es su aliado”, detalló.