Cuestionan que el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, esté fuera de Colombia, pese a haber sido condenado a 9 años de cárcel

El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se fue de Colombia el 17 de julio en un vuelo con destino a Madrid, España. En ese momento, su salida del país generó interrogantes, aunque aún no se conocía que doce días después sería condenado.

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El político fue sentenciado por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, en primera instancia, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

La justicia encontró que Caicedo fue responsable de la fallida modernización del sistema de salud de Santa Marta, cuando intentó delegar la contratación en un gerente estatal, pero el resultado habría sido la demolición de varios puestos de salud.

El exministro Mauricio Lizcano cuestionó en la red social X que el político haya enarbolado las banderas de la lucha contra la corrupción, haya defendido ese discurso y ahora no esté en el país para dar la cara.

Mauricio Lizcano, candidato presidencial. Foto: Samantha Chávez

“Carlos Caicedo hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas políticas. Incluso fue candidato defendiendo ese discurso. Hoy enfrenta una condena de 9 años por delitos relacionados con contratación y peculado, y está fuera del país. La política también exige coherencia: Caicedo debe regresar, dar la cara y rendir cuentas ante la justicia”, dijo.

Sin embargo, en diferentes medios de comunicación, Diana Muñoz, la abogada de Caicedo, ha salido en su defensa.

“La situación de mi cliente es la misma de cualquier persona que tiene presunción de inocencia; está enfrentando un proceso penal. ¿Qué quiere decir esto? Él no tiene ninguna medida de aseguramiento, que no tiene ninguna medida restrictiva de su libertad y, en consecuencia, aunque tenga asuntos que atender con la administración de justicia, que él salga y entre al país es una cuestión que puede hacer libremente en el ejercicio de sus derechos”, dijo la abogada en diálogo con el periodista Jorge Cura.

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“Pienso que se especula con eso, digamos que intentando precisamente crear como esa imagen de que él no va a hacer frente, pero la realidad es que nosotros estamos atendiendo todos los frentes judiciales que él tiene; es una persona que ha tenido a lo largo de su carrera más de 400 procesos, penales, disciplinarios, y a todos ha hecho frente, y esta no va a ser la excepción”, añadió.

La condena contra Caicedo fue apelada para que sea revisada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

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