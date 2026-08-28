La general Sandra Rodríguez, que llegará a la Policía de Barranquilla, y su experiencia atacando el crimen organizado en Colombia

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez llegará a ser la comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla con una trayectoria de más de 30 años dentro de la institución y con una amplia experiencia atacando el crimen organizado en las diferentes regiones de Colombia, desde donde ha tenido importantes cargos. Dicha trayectoria será clave para propinarles duros golpes a las bandas criminales que pretenden imponer su terror en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

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De acuerdo con información de la Policía Nacional, la general Rodríguez es profesional en Criminalística, especialista en Seguridad, una preparación académica estrechamente relacionada con el análisis del delito, sus estructuras, víctimas y sus dinámicas.

“Es oficial de la Policía Nacional de Colombia con más de 30 años de trayectoria institucional. Es profesional en Criminalística y cuenta con una especialización en Seguridad, además de una maestría en Criminología y Victimología”, señala la información oficial.

Su último cargo fue ser comandante de la Policía en el departamento de Valle del Cauca, una de las zonas más complejas de orden público en Colombia por cuenta de los grupos armados que delinquen y se dedican al narcotráfico, entre otras actividades al margen de la ley.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Antes de ese cargo, estuvo como subjefe de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, una posición desde la que estuvo vinculada a la orientación del servicio policial en el territorio nacional.

“El 1 de junio de 2025 fue ascendida al grado de Brigadier General de la Policía Nacional de Colombia, consolidando una destacada carrera caracterizada por el liderazgo, la vocación de servicio y el compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”, destacó la institución.

La nueva responsabilidad en Barranquilla tampoco significará para Rodríguez llegar a un territorio completamente desconocido. Durante su carrera fue comandante de estación en el Departamento de Policía Atlántico, por lo que cuenta con antecedentes de servicio en esta región del Caribe colombiano.

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Uno de los cargos más relevantes de su trayectoria fue como comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, en el departamento del Tolima, donde dio duros golpes al crimen organizado. También fue subcomandante de la Estación de Policía Fontibón, en Bogotá; comandante del Servicio de Transporte Masivo de Bogotá; subdirectora de la Dirección de Educación Policial, entre otros cargos.

“Ha desempeñado importantes cargos dentro de la Institución, entre ellos: Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué; subcomandante de la Estación de Policía Fontibón, en Bogotá; subdirectora de la Dirección de Educación Policial; directora de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz; comandante del Servicio de Transporte Masivo de Bogotá; y comandante de estación en el Departamento de Policía Atlántico, entre otros”, detalló la Policía.

Su hoja de vida también registra una extensa lista de reconocimientos: “Por su sobresaliente trayectoria institucional y su trabajo constante en el cumplimiento de la misión constitucional de la Policía Nacional, ha sido merecedora de múltiples reconocimientos por parte del Gobierno Nacional, autoridades territoriales y el Mando Institucional. Su hoja de vida registra 54 condecoraciones y 177 felicitaciones, reflejo de su entrega, disciplina y compromiso con el servicio a la comunidad”.

El trabajo de Rodríguez será apoyado desde la subcomandancia de la Policía de Barranquilla por el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, quien llega desde la Policía en el Cauca.