Air-e, intervenida por el Estado, ¿podría ser la empresa operadora de la energía solar?. Viceministro responde en SEMANA

SEMANA: Recientemente se lanzó Colombia Solar. ¿Qué podemos esperar de esta estrategia para el escenario de mayor demanda de energía?

Víctor Paternina. Colombia Solar ya no es un plan piloto. Es una política pública, y como tal, tiene una fase de planeación.

Todo surgió por una idea del presidente que en principio se llamó Techos solares. Luego se habló de prosumidores, porque con ese programa los usuarios ya no van a ser consumidores sino que generan (prosumidores).

Después de múltiples ideas se aterrizó a Colombia Solar. Entonces, como toda política pública, Eso debe, además de un dimensionamiento técnico, que es responsabilidad nuestra, tener un aseguramiento fiscal.

SEMANA: He ahí el primer problema, porque en medio de una crisis fiscal no hay tantos recursos.

V.P.: Hemos dedicado 12 meses -hasta la fecha- para concebir a Colombia solar como una política pública, porque eso implica ir de la mano con Planeación Nacional y Ministerio de Hacienda. Luego pasa todos los filtros y agota las instancias: tuvo que ir a un Confis y a un Conpes de importancia estratégica, donde se le dio esa relevancia para que -justamente- se pudiera implementar.

Fenómeno de El Niño traerá más Sol; ¿está el país listo para aprovechar el problema a favor del sistema energético?

SEMANA: Suena muy dispendioso. Por eso es que se acaba un gobierno y todavía estamos en tareas de planeación.

V.P.: En el sector público, en teoría, hay unos procedimientos y lineamientos, pero en el camino se presentan escollos: posturas distintas, incluso a la que tiene el presidente, por ejemplo. Resulta complejo, pero al final lo sacamos adelante. Hoy, Colombia Solar ya cuenta con aval fiscal.

Colombia solar se estrenó en el Atlántico. Foto: CEMENTOS ARGOS

SEMANA: Pero, operativamente ¿cómo estamos?

V.P.: Ese aval fiscal define el alcance de Colombia solar: va desde el 2026 a 2030 y se financiará con vigencias futuras (a partir de 2027).

Es decir, hay un plan anualizado en el que se habla de un monto de recursos y de usuarios beneficiados. Son 8,3 billones de pesos para un millón de usuarios.

Eliminación de subsidios a la energía convencional

SEMANA: ¿Qué beneficiarios caben allí?

V.P.: Entran viviendas de estratos 1, 2 y 3. Hay otros programas solares dentro del contexto de transición energética, pero la referencia que menciono, de lo que se aprobó en Confis y Conpes, es específicamente para Colombia solar, porque la visión que tiene el Gobierno nacional es eliminar esa carga fiscal que traemos. Anualmente, por subsidios, hay una demanda de recursos del orden de los 7 a 8 billones de pesos.

En Colombia tenemos alrededor de 14-15 millones de usuarios subsidiados, de estratos 1, 2 y 3. Ese sería el horizonte. Y apenas vamos a intervenir un millón. Entonces, en vez de cargar ese recurso al gasto, se va a ahora a la inversión.

Eso no significa que con Colombia aolar vamos a dejar de pagar subsidios. Ellos irán desapareciendo gradualmente. Por ejemplo, si un usuario es beneficiado con Colombia solar y se le instala el panel, ya no va a necesitar subsidio.

Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

¿La luz solar es suficiente?

SEMANA: El problema es si será o no suficiente la energía solar de los paneles para abastecer de energía al usuario.

V.P.: Hasta el momento, en la caracterización que hicimos, por ejemplo, ese millón de usuarios que serán cubiertos, entre el 65 y el 70 % están en la región Caribe. Es decir, hemos mapeado a esos usuarios en zonas de alta radiación eléctrica.

Ya hay evidencia de que funciona. Muestra de ello es el barrio Villas de San Pablo en Barranquilla. Allí se beneficiarán los primeros 500 usuarios de ese millón en total.

El día que estuvimos en el barrio vimos que en tiempo real el panel estaba generando entre 60-70 % del consumo -en el peor de los casos-. Si se prorratea ese mismo comportamiento en los 30 días, el 60 o 70 % de lo que llega en la factura viene gratis: del sol.

También vimos casos en un día de buen sol y lo que generaba el panel alcanzaba para cubrir el consumo total de la casa y generaba excedentes a la red. Quiere decir que si dichas condiciones se mantienen en el mes, la factura le puede llegar en cero al usuario y le generará excedentes a favor, que después se cruzarán con los días de baja eficiencia de generación solar.

Víctor Paternina, viceministro de Energía, en el barrio barranquillero que tiene paneles solares para el abastecimiento energético. Foto: Ministerio de Minas y Energía / Cortesía

SEMANA: La talanquera puede ser la inversión para instalar un panel. Se dice que es tan alta que un hogar no podría cubrirla.

V.P.: El costo unitario es de entre 10 y 14 millones de pesos, pero, como Estado asumimos esa inversión. El ahorro en el consumo total varía, según el uso eficiente de la energía y según la radiación solar. Pero en general, esa reducción de entre 60-70 % que mencioné alcanzará para cubrir el consumo básico que es el subsidiado.

SEMANA: Bueno, pero eso es durante el día. ¿Y en la noche...?

V.P.: Después se usa la otra energía normal. Son viviendas en zonas interconectadas (ya tenían energía). Para la energía de la noche se requiere evaluar en qué se tiene que mejorar el marco regulatorio para la implementación de baterías que almacenen la energía excedente durante el día, de manera que pueda gastarse en la noche.

SEMANA: ¿Por qué no se avanzó en baterías y almacenamiento?

V.P.: Por los costos. Hoy la batería impacta entre un 50 y un 40 % del valor total del proyecto.

Entonces, la disyuntiva estaba en meterle batería y reducir a la mitad los beneficiados o dejarlo así como está y a futuro pensar en una segunda fase sabiendo que también el beneficio es real hoy.

Esta empresa cartagenera lidera la expansión de la energía solar en el Caribe: exige reglas claras para crecer

SEMANA: ¿Cómo definen los beneficiarios?, porque sabemos que en la base de datos de subsidios hay colados.

V.P.: Hay una etapa que se llama caracterización de los usuarios, que nos va a dar una idea de cómo focalizar a los usuarios a los que se les puede instalar la energía solar. Es una lista de chequeo en la que lo primero es establecer que realmente son de estrato 1, 2 y 3. Entonces, puede suceder que, desde el escritorio, la persona es de estrato 1, pero cuando se va a verificar, allí hay una tienda, una peluquería, un taller de ebanistería. Ya no se trataría de un consumo de estrato 1 sino industrial o comercial.

Una segunda mirada es a la infraestructura de la casa: si puede soportar o no los paneles solares en el techo. Lamentablemente a veces hay viviendas que son estrato 1, pero el techo es de palma y las paredes de bahareque. No soportarían la estructura. No serían priorizadas en primera instancia.

Por ello, lo que se hizo en Villas de San Pablo fue un trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda.

Foto: COLPRENSA

SEMANA: ¿Con qué empresa están ejecutando Colombia solar?

V.P.: Colombia solar se ejecuta como todos los proyectos eléctricos en esta cartera, a través de contratos interadministrativos con empresas de la Nación que hagan presencia en el territorio.

En el Caribe contamos con Gecelca (Generadora y Comercializadora de Energía en el Caribe), con la cual, se elaboró un contrato que la faculta para administrar una parte de la vigencia 2026. La otra parte la hicimos con Fenoge-Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía.

Uno de los requisitos para Gecelca era abrir un encargo fiduciario, para el manejo de los recursos. De esa manera, les giramos el 100 % de los recursos de la vigencia 2026, que son $180.000 millones, para que hiciera el proceso de contratación de un ejecutor de obra y una interventoría externa.

La ecuación solar

SEMANA: ¿Qué otras piezas, dentro de la energía solar, están en acción?

V.P.: Está Colombia Solar, dirigido al Sistema Interconectado Nacional-SIN, para usuarios estrato 1,2 y 3. Para zonas no interconectadas tenemos el Programa de Comunidad Energética o inclusive el de Fazni-Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas. Son los casos en los cuales, por temas de accesibilidad y eficiencia -en cuanto a costo por usuario- no es rentable o sale muy costoso llevar la energía convencional a través de cables o conductores, entonces se instalan soluciones fotovoltaicas, sea individual o centralizada.

Tenemos la autogeneración a pequeña escala, que son casos de empresas que construyen su propia granja solar, para autoabastecimiento, entre otras.

Lo cierto es que, cuando inició este gobierno, la matriz de generación tenía 200 megavatios de capacidad instalada de energía solar. Con corte a mayo ya eran 4.200 megavatios. El Plan Nacional de Desarrollo tenía la meta de 2.000, como se duplicó, el presidente pidió aumentar y ahora queda un plan que se llama 6G (6 Gigas o 6.000 megavatios).

DHL Express invierte más de 500 mil euros en 846 paneles solares en su centro de operaciones de Bogotá Foto: DHL / API

El Niño, con mucho sol, ¿Cuál es el miedo?

SEMANA: Si estamos tan fuertes y listos con la energía solar por qué hay temor por la llegada de El Niño. Sería un momento para aprovechar el sol.

V.P.: El Fenómeno de El Niño no es nuevo para nosotros. El país siempre lo ha enfrentado y es resiliente. Hay un sistema robusto a nivel de infraestructura y en temas regulatorios.

SEMANA: Los hemos enfrentado pero con fuentes energéticas que son criticadas, como las térmicas, por ejemplo.

V.P.: Es que nadie está diciendo que no vamos a prender las térmicas. La energía solar es un logro tangible con tendencia exponencial, por lo que la invitación es a seguir masificándola. Por esa razón, el gobierno que llegue, independientemente de la ideología política, lo que tiene que hacer es seguir dinamizándola porque no es suficiente. Necesitamos estar en un punto de sensatez para que, a la llegada de eventos de El Niño, que es ausencia de lluvia y prevalencia de sol, utilicemos más la energía solar. Mientras eso sucede vamos a necesitar las térmicas que para eso fue que se crearon.

SEMANA: Muchos dicen que así la transición energética debió ser paulatina. No con la presión que quiso ponerle el Gobierno.

V.P.: Si el presidente no hubiera dado ese mensaje como lo hizo hubiéramos seguido creciendo al ritmo de las anteriores administraciones: sumando 200 meguitas. Se necesitaba un mensaje disruptivo.

Air-e, ¿operadora de la energía solar?

SEMANA: ¿Air-e, que está intervenida, podría migrar a ser un operador de energía solar en vez de eléctrica?

V.P.: Ese es el génesis o el sentido de todo esto. ¿Qué le conviene a un operador de red?. Esta energía la genera el sol y llega a través de los paneles. En consecuencia, el usuario le va a dejar de consumir a Air-e y la razón de ser de la empresa es la venta de energía. Si se le baja la energía demandada se le disminuyen los ingresos. Uno podría hacer ese análisis, aún muy por encima: ¿Qué le sirve a Air-e: vender más y que no le paguen y le roben, o vender menos y lo poquito que venda se lo paguen al 100 %?

En la caracterización de los usuarios que estamos escogiendo, otro de los criterios es que estén ubicados en circuitos de altas pérdidas y bajos recaudos.

Hipotéticamente, ese usuario al que el recibo le va a llegar en cero y que antes no pagaba, es una descarga para Air-e. Y, si tiene que hacer algún pago, lo poco que le llega en la factura va a poder cubrir. La persona ya no va a hacer defraudación y la empresa disminuye pérdida y mejora el recaudo.

SEMANA: ¿Cree que si hay un cambio de gobierno continuarían con esta política?

V.P.: Pues Colombia solar ya quedó avalado en Conpes. Es decir, el gobierno que llegue está obligado a ejecutarlo. No es una utopía. Está funcionando, y en beneficio de los más necesitados del país.