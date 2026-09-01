La avenida Shakira ya está lista: conozca dónde queda y cómo es este espacio

Barranquilla sumó un nuevo espacio para la movilidad peatonal con la renovación de la calle 72, una obra que fue presentada por el alcalde Alejandro Char como parte de la transformación urbana de este sector de la ciudad.

El mandatario destacó que el corredor ya está habilitado para que los ciudadanos puedan recorrerlo y disfrutar de los nuevos espacios.

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A través de su cuenta de X, Char compartió imágenes del resultado de la intervención y se refirió al tramo como la “avenida Shakira”, en honor a la cantante barranquillera.

Según explicó, la adecuación busca darle mayor protagonismo a quienes se movilizan a pie y recuperar espacios que durante años estuvieron destinados principalmente al tránsito vehicular.

Uno de los principales cambios está relacionado con la construcción y adecuación de más de tres kilómetros de andenes, que permiten recorrer la calle 72 de principio a fin. El proyecto contempla espacios más amplios y accesibles, además de zonas verdes y áreas de parqueo distribuidas a lo largo del corredor.

La intervención también pretende generar un impacto sobre la actividad comercial de la zona. Char señaló que uno de los objetivos es que la transformación del espacio público contribuya a darle un nuevo impulso a los establecimientos y comerciantes que durante décadas han desarrollado sus actividades alrededor de la calle 72.

“Ya pueden caminarla”, afirmó el alcalde al presentar la obra, destacando que la principal ganancia del proyecto está en recuperar el espacio público para los ciudadanos. La administración distrital busca que el corredor no sea solamente un punto de paso, sino un lugar que pueda ser recorrido y disfrutado por peatones.

El proyecto, además, tendrá una segunda fase. De acuerdo con el mandatario, esta nueva etapa se extenderá desde la carrera 60 hasta la Vía 40, con lo que se ampliaría el alcance de la intervención sobre este corredor de Barranquilla.

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Uno de los elementos que todavía está pendiente es la instalación de los complementos que rendirán homenaje a Shakira, una de las figuras más reconocidas de la ciudad a nivel internacional. Char aseguró que estos elementos serán incorporados próximamente como parte de la intervención.

Con la primera etapa ya habilitada, los habitantes y visitantes pueden recorrer los nuevos andenes y espacios intervenidos. Mientras tanto, la administración distrital prepara el desarrollo de la segunda fase y la instalación de los elementos conmemorativos que terminarán de darle forma a la avenida Shakira.