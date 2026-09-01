Bajo la fachada de mototaxista, hombre habría abusado sexualmente de nueve mujeres: esto dice la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre una investigación que permitió identificar un presunto patrón de agresiones sexuales contra mujeres en Montería, Córdoba. De acuerdo con la entidad, un hombre habría utilizado su actividad como mototaxista para acercarse a sus víctimas y, posteriormente, cometer los crímenes.

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El presunto agresor fue identificado como Kevin Andrés Caro Vásquez, quien fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Según la investigación, las víctimas tendrían edades entre los 11 y los 24 años, y serían al menos nueve las mujeres que habrían sido atacadas bajo un patrón similar.

Las autoridades establecieron que el hombre presuntamente aprovechaba su oficio para generar un primer contacto con las mujeres. Bajo la apariencia de ofrecer un servicio de transporte, se acercaba a ellas y las recogía en distintos puntos de Montería.

Sin embargo, durante los recorridos cambiaba la rutas bajo la justificación de recoger medicamentos o encomiendas, presuntamente para trasladarlas hacia sectores alejados y con menor presencia de personas, donde posteriormente habría cometido las agresiones sexuales.

El análisis de los casos permitió a los investigadores identificar coincidencias en la manera en que se habrían desarrollado los hechos. Para la Fiscalía, estos elementos fueron determinantes para establecer un posible patrón sistemático de comportamiento y avanzar en la identificación del presunto responsable.

Las víctimas, según la información entregada por el ente investigador, eran mujeres jóvenes, incluida al menos una menor de edad. La identificación de este patrón permitió relacionar diferentes hechos que inicialmente podían ser investigados de manera independiente.

Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía presentó al procesado ante un juez de control de garantías y le imputó cargos por los delitos correspondientes a las agresiones sexuales investigadas. La autoridad judicial, tras analizar los argumentos presentados, determinó imponerle una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La decisión significa que el hombre permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial y se desarrollan las diferentes etapas de la investigación. La medida no constituye una condena, por lo que su responsabilidad penal deberá ser determinada por la justicia.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que pueden enfrentar mujeres y niñas durante sus desplazamientos y sobre la importancia de denunciar situaciones que puedan representar una amenaza para su integridad.

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Para la Fiscalía, uno de los elementos centrales de la investigación fue precisamente establecer la forma en que el señalado agresor habría utilizado una actividad cotidiana, como el transporte informal, para aproximarse a las víctimas y llevarlas hacia lugares donde presuntamente podía ejercer control sobre ellas.

La investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias de cada uno de los casos y determinar la responsabilidad del hombre señalado frente a los delitos.