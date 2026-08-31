Después de cuatro años de proceso penal, este lunes 31 de agosto, un juez emitió sentido de fallo condenatorio en contra del exprofesor Mauricio Zambrano por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos en persona incapaz de resistir.

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Los hechos, según reveló SEMANA en su momento, se extendieron por varios años dentro de las instalaciones del colegio y en lugares aledaños.

Desde el 10 de marzo de 2022, poco o nada se sabe del paradero de Zambrano. Justo ese día, un juez de control de garantías de Bogotá rechazó la solicitud de cobijar con medida de aseguramiento privativa de la libertad al exprofesor.

El docente Mauricio Zambrano fue condenado por abusar sexualmente de una estudiante en el colegio Marymount. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/2XYKbYoqOz — Revista Semana (@RevistaSemana) August 31, 2026

En el sentido del fallo, la jueza avaló la petición hecha por la Fiscalía General, que consideró que en la etapa de juicio —que se realizó de manera reservada por la edad de la víctima al momento de los hechos— se evidenció la responsabilidad del docente de educación física.

Zambrano se aprovechó de la confianza que le había dado la joven estudiante, quien se encontraba pasando por varias etapas, incluso un luto por la muerte de su padre, así como el viaje de una de sus hermanas a otro país.

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Fue de esta forma que logró convencer a la estudiante de tener encuentros a solas en lugares ocultos del centro educativo. Estos encuentros cada vez eran más constantes y de tipo sexual.

“Hechos de abuso sexual que se dieron cuando el profesor, aprovechándose de su calidad de docente, de su grado de superioridad, de la confianza depositada por la menor en él, del estado emocional y psicológico que estaba atravesando, ejerció actos idóneos tendientes a colocarla en estado de inferioridad psíquica, que impedían, para ese momento, a la niña comprender la connotación de su comportamiento, las consecuencias y oponerse a los hechos de abuso sexual a los que fue sometida”, resaltó la Fiscalía General en su acusación.

El docente Mauricio Zambrano se ganó la confianza de las directivas del colegio en el que trabajó por cerca de 15 años. Al mismo tiempo, presuntamente acosaba a las alumnas. Foto: autor no encontrado / Semana

Estos mismos argumentos fueron recogidos a la hora de pedir que se emitiera el fallo condenatorio.

La jueza de conocimiento le dio plena credibilidad a la declaración de la víctima, quien detalló la forma en cómo fue abordada por parte del docente.

“En estas circunstancias se encuentra que el relato de XXXX reúne los criterios de credibilidad exigidos por la jurisprudencia para su valoración en delitos contra la libertad de integridad y formación sexual”, indicó.

En este sentido, la jueza señaló que su versión “se mantuvo persistente” frente a los aspectos esenciales y las circunstancias del tiempo, modo y lugar.

“Explicó cómo con naturalidad episodios favorables y desfavorables para sus propios intereses y encontró corroboración objetiva en múltiples elementos periféricos de prueba. Particularmente significativo resulta que el adolescente no presentó un relato lineal o artificialmente construido, sino una narración compatible con la complejidad emocional que caracteriza ese tipo de experiencias, describiendo simultáneamente sentimientos de afecto, culpa, confusión, temor y dependencia respecto del acusado”, enfatizó.

“Circunstancias que lejos de afectar su credibilidad fortalecen la autenticidad de su relato, por reflejar precisamente la dinámica relacional acreditada durante el juicio y encuentran respaldo en el restante de testimonios escuchados en el trámite del juicio oral. Por lo anterior, se entiende que la descripción detallada de los actos sexuales que da cuenta XXXX no surgen de la fantasía de la implementación de recuerdos por parte de un tercero, al contrario son producto de la vivencia que incluso generó graves repercusiones en el ánimo de la víctima, quien presentó episodios recurrentes de tristeza, llanto, ansiedad, sentimientos de culpa y confusión respecto de lo ocurrido. La adolescente perdió parte de la espontaneidad, confianza y alegría que la caracterizaban, se mostró emocionalmente retraída, desconfiada y con dificultades para relacionarse con los demás, requiriendo acompañamiento psicológico”.

En la audiencia que se realizó en la tarde de este lunes 31 de agosto, la jueza ordenó la captura de Mauricio Zambrano.