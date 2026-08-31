Se cae audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle por pedido de su abogado, Santiago Trespalacios

La jueza 39 penal municipal con función de control de garantías de Medellín no avanzó en la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle; Álvaro Alonso Villada García, exdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Sebastián de Dios Ortega, empresario e hijo de un influyente político de Bello, y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Luego de la presentación de las partes procesales, el abogado Santiago Trespalacios, que representa a Miguel Quintero Calle, pidió que se revisara la necesidad de realizar la audiencia, pues esta competía al juzgado 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín y no al 39, a pesar de que la jueza en cabeza de ese primer juzgado está incapacitada.

Trespalacios se valió del Acuerdo PCSJA26-12570 del Consejo Superior de la Judicatura del 18 de agosto de 2026, mediante el cual se reglamenta el trámite de las solicitudes de audiencias de control de garantías en el país.

Ese pronunciamiento, según la jueza, indica que “no se está ante un reparto nuevo, sino a una reprogramación de una audiencia”, por lo que ordenó devolver la carpeta al centro de servicios judiciales.

“Aquí hay un interés público, pero nosotros los jueces no podemos saltarnos las leyes, en este caso ese acuerdo, y no hay un vencimiento de términos inmediato”, dijo la jueza.

La togada argumentó además que la Fiscalía no justificó una urgencia en el desarrollo de esa diligencia.

Además, dijo que se debe reprogramar en los cinco días hábiles siguientes.

Esta es la tercera vez que no se puede avanzar en el desarrollo de este trámite judicial, en el que fueron llamadas a imputación de cargos estas cuatro personas; las otras dos fueron aplazadas por solicitud de uno de los abogados y de la Fiscalía misma.

La audiencia es importante, según dijo hoy uno de los abogados, porque permitirá conocer los hechos procesales que se les endilgan a Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, y a otras tres personas.

Esto tiene que ver con el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que permitió que se direccionaran seis contratos por cerca de 16.000 millones de pesos para favorecer a terceros.

Tal y como dio a conocer SEMANA en ediciones anteriores, el testimonio del médico Miguel Cadavid, hoy con protección fuera del país, fue clave para que la Fiscalía tejiera a dónde llevaban los hilos de ese entramado.

Él firmó un principio de oportunidad, logró el cese de la persecución jurídica en su contra y entregó detalles de otros responsables del saqueo de recursos al Área Metropolitana.

Juan Alberto Henao Cardona, contador y extesorero de los Bomberos de Itagüí, firmó un preacuerdo y es el primer condenado en esa investigación.

Qued, entonces, conocer la fecha y hora que se fije desde el centro de servicios judiciales para que esta audiencia por fin pueda realizarse.