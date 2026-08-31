De película: motociclista se estrella y acaba dentro de un bus en Buga. El video es viral en redes sociales

Las cámaras captaron una secuencia difícil de creer: un motociclista sin casco, una señal de tránsito omitida, un impacto violento y, apenas unos segundos después, el conductor desapareció del lugar.

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Un fuerte estruendo interrumpió la tranquilidad de una intersección en pleno centro de Buga, Valle del Cauca. Una motocicleta terminó impactando contra un bus de servicio público y, por la fuerza del choque, su conductor salió despedido de la moto.

Pero lo que ocurrió después convirtió el caso en una de esas escenas que parecen imposibles de explicar a primera vista: el motociclista terminó dentro del bus.

El accidente ocurrió durante la tarde del domingo 30 de agosto. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.

En uno de los videos se observa al motociclista aproximarse a la intersección mientras un bus de servicio público avanza por la vía. El choque se produjo contra el costado del vehículo.

La fuerza del impacto hizo que el conductor de la motocicleta perdiera completamente el control y fuera proyectado hacia el bus. La puerta delantera del vehículo se encontraba abierta y fue precisamente por allí por donde terminó ingresando el motociclista.

Una segunda cámara, instalada en el interior del bus, permite ver todavía más claramente lo ocurrido.

El hombre aparece entrando violentamente al vehículo y cayendo sobre el piso del pasillo, ante la sorpresa del conductor y de la persona que se encontraba como pasajera.

La escena dura apenas unos segundos, pero resulta suficiente para entender la magnitud del impacto. El conductor del bus frenó inmediatamente y se levantó de su puesto para verificar qué acababa de suceder.

Sin embargo, lo que ocurrió después también sorprendió a quienes estaban alrededor: el motociclista logró ponerse de pie y salió del bus por sus propios medios.

Así quedó registrado el momento, desde las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial aledaño al sitio del impacto.

¿Qué provocó el accidente?

Las circunstancias exactas del choque todavía son materia de investigación.

No obstante, el secretario de Movilidad de Buga, Mauricio Pereira, señaló que, al parecer, el motociclista habría cruzado la intersección sin respetar el ‘PARE’.

La información debe entenderse como una hipótesis mientras las autoridades establecen oficialmente cómo ocurrió el accidente.

Algunas imágenes permiten observar que otra motocicleta que circulaba delante sí se detuvo en la intersección antes de cruzar.

El choque terminó involucrando al bus de servicio público y provocó una escena que rápidamente comenzó a llamar la atención en redes sociales.

Motociclista luego del impacto Foto: Cuenta de X Momentos Virales Colombia

Lo más extraño ocurrió después del golpe

Una de las principales razones por las que el video se volvió viral es precisamente la reacción posterior al impacto.

Después de caer dentro del bus, el motociclista consiguió levantarse y abandonar el vehículo caminando.

Para los testigos, la escena resultó desconcertante: segundos antes había sido lanzado por la fuerza del choque y ahora estaba saliendo del automotor por sus propios medios.

Según información entregada por el secretario de Movilidad de Buga, cuando los agentes llegaron al lugar encontraron la motocicleta abandonada.

El conductor del bus manifestó que “el motociclista se había retirado por sus propios medios y que el vehículo de transporte público no habría sufrido daños importantes”.

El motociclista se fue y dejó atrás la moto. De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, las autoridades no habían logrado establecer el paradero del motociclista.

Tampoco se había presentado en un centro médico, según la información entregada por las autoridades locales. La motocicleta, mientras tanto, fue inmovilizada en condición de abandono y se encuentra en ‘Los Patios Municipales’.

Hasta el momento tampoco se ha informado oficialmente sobre víctimas fatales relacionadas con este accidente.

El caso continúa bajo investigación para establecer las circunstancias exactas de la colisión y determinar si efectivamente hubo una infracción al semáforo o algún otro factor que provocara el choque.