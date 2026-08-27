En las últimas horas, en la ciudad de Ibagué, se ha presentado un aumento inusual de casos de estafa.

Personas inescrupulosas, se estarían haciendo pasar como miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos para recaudar ayudas y pedir dinero en efectivo.

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El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Ibagué, Pedro Nel Patiño, ratificó que se han conocido casos puntuales en los que algunas personas están llegando hasta las casas o los locales comerciales de los ciudadanos haciéndose pasar por bomberos para vender supuestos bonos de solidaridad y boletas para rifas falsas.

Patiño dejó absoluta claridad y enfatizó en que en este momento el Cuerpo Oficial de Bomberos no está llevando a cabo dicha actividad y que tampoco desde la agrupación de los Bomberos Voluntarios se está solicitando dinero para atender las emergencias presentadas en la capital del Tolima.

Es importante señalar que desde todas las entidades oficiales del Estado se le ha hecho un llamado a la ciudadanía para que no caiga en este tipo de estafas y entienda que ningún funcionario puede pedir dinero, donaciones o ayudas a nombre de las mismas.

El director de la entidad de socorro sostuvo que, “ningún funcionario de nuestra línea oficial está autorizado para solicitar prebendas económicas a nombre de la institución”.

De igual manera, hizo una recomendación a la ciudadanía para que tengan precaución cuando sean abordados o contactados por personas que afirmen representar a este, y cualquier otro, organismo de socorro; y, más aún, cuando soliciten dinero.

“Nosotros somos una entidad de carácter público, adscritos a la Alcaldía de Ibagué, por lo cual, todas nuestras operaciones de atención de emergencias son gratuitas”, dijo Pedro Nel Patiño.

Identificaciones, carnés y uniformes son algunas de las cosas que puede tener en cuenta para darse cuenta si lo están tratando de engañar.

“Recuerden, por favor, que los funcionarios siempre deben ir identificados con sus uniformes, portar el logo de Bomberos Colombia y Bomberos Ibagué; así como su nombre y carné.

Finalmente, el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, puntualizó en que, frente a estos personajes, es importante verificar y corroborar la información. “Ante cualquier duda, los ciudadanos pueden comunicarse a las líneas 119 y 123″.