FF. MM. verifican si murió alias Giovanni Hernández en bombardeo contra disidencias de Calarcá en Guaviare

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que alias Giovanni Hernández es el cabecilla en la zona del Guaviare donde se lanzó el bombardeo contra las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Según las fuentes, Hernández es cabecilla de la estructura Isaías Carvajal, que delinque en la región donde se lanzó la operación letal contra los criminales de Calarcá.

De acuerdo con las fuentes, además, se está revisando si un helicóptero del Ejército resultó impactado por las disidencias luego de la operación ejecutada en zona rural de El Retorno, Guaviare.

Según el presidente de la República, “esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño”.

El bombardeo fue contra hombres de Calarcá en el Guaviare. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El jefe de Estado dijo lo siguiente: “En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia”.

“La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, añadió el presidente de la República.

Los militares siguen en la zona, donde inspeccionan el punto y facilitan los trabajos de inspección técnica de los cadáveres por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El Ccoes de las Fuerzas Militares lanzaron la ofensiva contra disidencias de Calarcá. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Cabe anotar que este es el segundo bombardeo que ordena el presidente de la República en contra de los grupos criminales. El primero fue contra el ELN en Norte de Santander.

La acción ofensiva se dio luego de que la cúpula militar y la Policía asumieran formalmente los mandos ante el presidente Abelardo De La Espriella en la Escuela Militar José María Córdova.