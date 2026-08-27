En una operación interagencial, Policía, DEA y Fiscalía, fue capturado en las últimas horas en Bogotá Luis Saúl Pérez Páez, alias Páez, quien, según el presidente Abelardo De La Espriella, era socio y hombre de confianza de alias Niño Guerrero, fundador del Tren de Aragua.

Fuentes de la Policía confirmaron que este sujeto se movía en negocios criminales como el tráfico de ketamina, cocaína y armas, como lo dijo el presidente en su red social de X.

“Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias Niño Guerrero”, señaló el presidente de la República.

Es de recordar que Niño Guerrero murió en una acción de las autoridades de Estados Unidos, operativo que fue confirmado por el presidente Donald Trump.

Momento del ataque perpetrado por Estados Unidos Foto: X/@realDonaldTrump

“Alias Nairobi estaría encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, era requerido por autoridades estadounidenses por estos delitos”, dijo por su parte el presidente Abelardo De La Espriella.

Del operativo se conoció que fueron hombres destacados del Gaula de la Policía los que le venían siguiendo los pasos a este sujeto. Que de acuerdo con información compartida con otros países como Perú, allá se movía con facilidad, pero que al llegar a Colombia había optado por mantener un perfil bajo y estaba casi que aislado en su casa.

Gaula Élite de la Policía ejecutó operativo contra el Tren de Aragua en Bogotá. Foto: Cortesía.

Nairobi había recibido información de que le venían siguiendo la pista, que varios de los integrantes del Tren de Aragua capturados, al parecer, habían entregado información sobre sus movimientos.

Al tratarse de tráfico de drogas, dijeron las fuentes de la Policía, la DEA optó por colaborar en el operativo para lograr la captura de este personaje, que para las autoridades es un cabecilla importante del Tren de Aragua.