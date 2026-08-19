Dos generales implicados en supuesto montaje a alto oficial y caso Calarcá saldrían del Ejército

En las próximas horas podrían salir de las filas del Ejército los generales Raúl Fernando Vargas y Juan Miguel Huertas, dos polémicos oficiales que terminaron involucrados en enormes escándalos que se destaparon durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

SEMANA conoció por fuentes del alto Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella que los nombres de Vargas y Huertas se barajan como los próximos en salir de las Fuerzas Militares. Detrás de esa decisión estarían las polémicas que protagonizaron los oficiales en la era Petro.

El general (r) Jhon Rojas revela a SEMANA que altos oficiales activos estarían detrás del presunto montaje en su contra

Este medio reveló en exclusiva que el general Vargas, quien fue asesor del exministro de Defensa, Pedro Sánchez, siendo comandante de la Tercera División del Ejército, firmó un informe en el que se señalaba al general Jhon Jairo Rojas como el supuesto responsable de tener nexos con grupos criminales en el Cauca y acosar sexualmente a dos subtenientes.

Sin embargo, esas dos uniformadas declararon después en medio de las investigaciones que sus firmas fueron falsificadas y que el informe contra el general Rojas habría tenido información falsa. Pese a esta situación, el oficial fue echado por el gobierno Petro con base en ese documento.

Una supuesta víctima del general Rojas manifestó: “Ese documento no lo redacté yo, no es mi firma, y muchas de las situaciones que expresan ahí nunca pasaron, nunca me regaló rosas. O sea, nada de lo que dice ahí es real y no entiendo por qué ese documento tiene mi firma”.

Otra uniformada, a quien señalaban como protegida del general Rojas a cambio de favores sexuales, también le contó a las autoridades que el documento con el que sacaron al alto oficial era falso y su firma también habría sido alterada.

“La verdad, eso es indignante, que un señor general se ponga, perdóneme la expresión, con chismes de corrillo, y la verdad eso sí me parece una falta de respeto. Si eso es así, yo solicito la copia, porque realmente abuso sexual, nunca tuve relaciones sexuales con mi general, nunca tuve ni siquiera un beso, nada, entonces, realmente yo solicito la copia de eso”, indicó la oficial en medio de una audiencia ante la autoridad competente.

En ese documento militar también apareció el general Federico Mejía, quien fungía como comandante de Educación y Doctrina del Ejército, pero después el documento volvió a aparecer con el nombre y firma del general Vargas.

El general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa, firmaría los documentos para la posible salida de los dos oficiales. Foto: SEMANA

El caso Calarcá

SEMANA conoció que el otro general que saldría en las próximas horas de las Fuerzas Militares, Juan Miguel Hertas, protagonizó un escándalo de grandes proporciones junto al entonces director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, el funcionario que terminó el gobierno Petro siendo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El general Huertas y Mejía tomaron relevancia en el ámbito nacional a finales de 2025, después de que salieron a la luz los documentos, cartas, fotos y chats hallados en los computadores de alias Calarcá, el jefe de las disidencias de las Farc, tras un allanamiento en una carretera de Antioquia.

El general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía. Foto: SEMANA / X @wilmarmejia

Esa información habría dejado en evidencia cómo Mejía, siendo director de inteligencia del DNI, al parecer, depuró a oficiales de inteligencia de la Policía y el Ejército durante el mandato de Petro. Los documentos también lo involucraron como una supuesta ficha del gobierno que presentaba a actores armados con oficiales de la Fuerza Pública.

A Mejía le habrían puesto el apodo de El Chulo, debido a sus presuntos tratos hechos bajo cuerda; hasta habría intentado, junto al general Huertas, montar una empresa de seguridad fachada. Todo ese capítulo les provocó una suspensión provisional de tres meses, por parte de la Procuraduría.

Después de estas polémicas, el Gobierno de Abelardo De La Espriella estaría analizando todas las posibilidades jurídicas y legales para la posible salida de los generales Vargas y Huertas de las Fuerzas Militares de Colombia.