Gobernador Andrés Rendón reveló la cruda amenaza que recibieron alcaldes de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, emitió un pronunciamiento público en el que denunció intimidaciones y hostigamientos por parte de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en municipios del norte del departamento.

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Según el Rendón, la estructura armada ilegal ha señalado de forma directa a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, manifestando la intención de declararlos objetivo militar junto a líderes sociales, servidores públicos y miembros de la comunidad.

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La denuncia del gobernador se suma a una serie de alertas por el deterioro del orden público y el incremento de la presión ejercida por los frentes disidentes en las subregiones del norte y el nordeste antioqueño.

Ante este escenario, la administración departamental reiteró la urgencia de fortalecer la presencia de las Fuerzas Militares para neutralizar el accionar delictivo.

Respaldo institucional a los mandatarios locales

Frente a las intimidaciones reportadas contra los alcaldes de la zona, el gobernador Rendón enfatizó la necesidad de articular toda la oferta de seguridad del Estado para brindar garantías a los gobiernos municipales.

En su mensaje, el jefe de la administración departamental aseguró que “los alcaldes no están solos: toda la capacidad del Estado debe rodearlos y garantizar que puedan gobernar sin intimidaciones de criminales”, subrayando que las instituciones mantendrán su presencia en el territorio nacional.

Antioqueños: las Farc de Calarcá siguen sembrando terror. Esta vez, señalan directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, y pretenden declarar “objetivo militar” a ciudadanos, líderes y servidores públicos.



Los Alcaldes no están solos:… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 7, 2026

Las autoridades de la gobernación han venido adelantando consejos de seguridad en las localidades afectadas con la participación del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Durante estos espacios de coordinación se ha dispuesto el refuerzo de los patrullajes y el aumento de la inteligencia militar para prevenir atentados contra la infraestructura local y la integridad de los mandatarios municipales.

Solicitud de ofensiva militar al Gobierno Nacional

En su declaración, el mandatario hizo un llamado directo a las autoridades del orden central para que adopten medidas de fuerza proporcionales a la amenaza manifestada por el grupo insurgente.

Respecto a la postura requerida por parte de la fuerza pública en las zonas rurales, el gobernador sostuvo que “desde Antioquia pedimos al Gobierno nacional respaldar a los alcaldes y realizar una ofensiva para neutralizar a todos los grupos criminales que amenazan a nuestra gente”, rechazando la justificación de actos delictivos bajo insignias o brazaletes de grupos armados.

El gobernador Andrés Rendón hizo enfásis en el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Foto: SEMANA

La Gobernación de Antioquia ha reiterado que el accionar de alias Calarcá representa un riesgo para la estabilidad de las comunidades locales y la gestión de los administradores públicos.

Por ello, las autoridades regionales insisten en que las operaciones militares deben mantenerse sin contemplaciones normativas hasta desarticular las redes delictivas que impactan el desarrollo socioeconómico de la provincia antioqueña.