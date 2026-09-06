Gobierno de Abelardo De La Espriella envió enfático mensaje: “El criminal podrá esconderse, podrá correr, pero Colombia no dejará de buscarlo”

Tras la reciente captura de alias Brayan, vinculado con la Comisión Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, el Gobierno de Abelardo De La Espriella les envió un contundente mensaje a todos los integrantes de organizaciones y estructuras criminales.

Gobierno de Abelardo De La Espriella envió enfático mensaje a los integrantes de grupos armados ilegales: “El criminal podrá esconderse, podrá correr, pero Colombia no dejará de buscarlo. Aquí la autoridad se ejerce y la justicia llega”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/mGRUtsVhDq — Revista Semana (@RevistaSemana) September 6, 2026

El vocero del Gobierno, Miller Soto, entregó detalles sobre esta captura adelantada en la localidad de Antonio Nariño, en el suroriente de Bogotá. Esto después de seguirle la pista durante meses y descubrir que se había cambiado de nombre e intentaba presentarse como un domiciliario.

“El criminal podrá esconderse, podrá correr, pero Colombia no dejará de buscarlo. Aquí la autoridad se ejerce y la justicia llega”, aseguró Soto al hacer mención a los impactos de la política de seguridad y ofensiva del gobierno De La Espriella.

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“Pretendía evadir a las autoridades ocultándose bajo la fachada de domiciliario. Es señalado por delitos de homicidio y porte ilegal de armas, vinculado a extorsiones en el Huila y a la incursión armada en Garzón del 24 de febrero de 2025, donde dos personas fueron asesinadas. Con este resultado, ya son tres los judicializados por este ataque criminal”, señaló el vocero.

Soto recalcó que el presente Gobierno utilizará todas las fuentes de inteligencia y contrainteligencia para capturar a los integrantes de estas organizaciones delictivas y criminales.

“Este gobierno seguirá respaldando a nuestra Fuerza Pública para perseguir al homicida, golpear al extorsionista y desarticular a quienes pretendan imponer el miedo sobre nuestras comunidades. El criminal podrá esconderse, podrá correr, pero Colombia no dejará de buscarlo. Aquí la autoridad se ejerce, aquí la justicia llega”, recalcó.

La Alcaldía de Bogotá informó en su momento que, cuando fue requerido por las autoridades, le encontraron una granada de fragmentación.

Alias Brayan, caputrado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá. Foto: Cortesía

En el procedimiento de identificación, alias Brayan intentó evadir a las autoridades suministrando un número de cédula que no le correspondía, por lo cual se trasladó a una URI donde se pudo establecer plenamente su identidad.

Otros golpes contra las bandas criminales

El vocero del Gobierno aseguró que el presidente Abelardo De La Espriella ha cumplido al pie de la letra lo que prometió en la campaña.

“Abelardo lo prometió, el presidente lo está cumpliendo. Ofensiva total contra el Clan del Golfo. Cuando el presidente dijo en campaña que iba a enfrentar con toda la fuerza del Estado al Clan del Golfo, habló de una política concreta: perseguir a sus hombres, quitarles las armas, cortar sus comunicaciones y recuperar los territorios donde pretenden mandar por medio del miedo”, indicó.

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En las últimas horas se registró un operativo contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño: “En una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en Zaragoza, Antioquia, se logró la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, el sometimiento voluntario de un hombre y la recuperación de un menor de edad”.

También se produjo el desarme y la neutralización logística de organizaciones delincuenciales. “En la zona se incautaron ocho fusiles, dos pistolas, más de 1.300 cartuchos, explosivos y nueve granadas adaptadas para ataques desde drones, además de 70 uniformes de uso privativo con insignias de las AGC”.

Miller Soto vocero del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

“Asimismo, se desmanteló una central de comunicaciones dotada con antenas, radios y miles de baterías, quebrando la capacidad operativa y de coordinación de este grupo armado ilegal. La instrucción es clara: quien insista en sembrar el terror enfrentará todo el peso del Estado de derecho, consolidando la recuperación del territorio, el respeto a la ley y la tranquilidad de las comunidades”, añadió.