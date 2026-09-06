En la mañana de este domingo 6 de septiembre se realizó en Riohacha, La Guajira, el sepelio de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abatido en la madrugada del pasado viernes en un milimétrico operativo de las autoridades.

La “Casa Comando” donde alias Naín y La Bebecita ofrecían fiestas con otros cabecillas de los Conquistadores de la Sierra

En medio del sepelio se registró a varios hombres fuertemente armados realizando constantes disparos al aire mientras pasaba la caravana fúnebre por una de las calles del municipio.

La ráfaga de balas se mezclan con los cánticos de música popular mientras el vehículo se movilizaba a muy lenta velocidad.

Por las calles de Riohacha se efectúa el cortejo fúnebre del abatido “Bendito Menor”, quien es despedido por hombres armados como un héroe. Esto demuestra la gobernanza criminal en La Guajira. @JACOBOSOLANOC @MiguelHPacheco @petrogustavo @IDARDOS @LeonVaLenciaA @TrejosRosero pic.twitter.com/524mWkFQ6m — Idinael Fernández C. (@idinaelferca19) September 6, 2026

Igualmente, varios de los presentes gritan “¡Por Naín!”, mientras se escuchan sollozos y amenazas por parte de otras personas.

En otro video, publicado por habitantes de la región se observan a un grupo de personas portando pancartas alusivas al grupo criminal con el rostro de Bendito Menor.

Por las calles de Riohacha se efectúa el cortejo fúnebre del abatido “Bendito Menor”, quien es despedido por hombres armados como un héroe. Esto demuestra la gobernanza criminal en La Guajira. @JACOBOSOLANOC @MiguelHPacheco @petrogustavo @IDARDOS @LeonVaLenciaA @TrejosRosero pic.twitter.com/524mWkFQ6m — Idinael Fernández C. (@idinaelferca19) September 6, 2026

En otra imagen, aparece una caravana de cientos de motocicletas pitando mientras al fondo se escuchan disparos al aire.

En esta caravana se destaca un corrido alusivo a las acciones de este grupo armado en el departamento de La Guajira.

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