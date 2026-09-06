La “Casa Comando” donde alias Naín y La Bebecita ofrecían fiestas con otros cabecilla de los Conquistadores de la Sierra

En un sector conocido como Quebrada del Sol, en zona rural de Buriticá, al norte de la ciudad de Santa Marta, está ubicada la llamada Casa Comando, un inmueble dotado de lujos y donde una década atrás los cabecillas de la banda criminal de Los Pacheca contrataban sus actividades criminales.

¿Quién era alias la Bebecita, pareja de Bendito Menor, abatida junto a él este viernes?

Esa casa se convirtió en el fortín de Andrés Naín Pérez, alias Naín, y otros cabecillas de los llamados Conquistadores de la Sierra como Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, para repartirse el negocio del narcotráfico, guardar armas e instalar excéntricas fiestas que duraban días.

La Casa Comando alojó en largas temporadas a los cabecillas, no solo por los lujos que ofrecía, sino por la seguridad que disponía en una zona que era vigilada por otros delincuentes o informantes que alertaban la presencia de autoridades, que era muy poca en la región.

La Casa Comando donde alias Naín y La Bebecita ofrecían fiestas a los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra. Foto: Suministrada (API)

Fuentes de la Fiscalía advirtieron que para la Policía y el Ejército era complejo llegar a esa casa, principalmente por la protección que ofreció el gobierno de Gustavo Petro, al darles condición de negociadores de paz a los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra. “Era imposible saber si quienes estaban allí eran delegados o delincuentes en actividad”.

Sin embargo, la Fiscalía adelantó las investigaciones en contra de quienes no estaban en el listado de negociadores y logró ubicar la Casa Comando, además de establecer que un huésped frecuente de la vivienda era alias Pinocho, el principal cabecilla de ese grupo criminal, que nunca estuvo en los listados de negociadores.

La Casa Comando donde alias Naín y La Bebecita ofrecían fiestas a los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra. Foto: Suministrada (API)

El 18 de junio de 2026 la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) lanzaron un operativo para dar con la captura de los criminales que horas antes se desaforaron en un parrandón de dos días. Los agentes llegaron en helicóptero y capturaron a varios criminales e incautaron fusiles, dispositivos, lanzagranadas, abundante munición y hasta drones; todo un arsenal.

El operativo motivó una asonada en la troncal del Caribe y el secuestro de varios militares. Fue necesaria la intervención de las autoridades departamentales en Magdalena para lograr la liberación de los uniformados. Alias Pinocho logró escapar del operativo, pero allí se encontró información de inteligencia.

La Casa Comando donde alias Naín y La Bebecita ofrecían fiestas a los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra. Foto: Suministrada (API)

En la llamada Casa Comando permanecía de manera frecuente alias Naín junto a su novia, alias La Bebecita, los dos dados de baja en un operativo de la Policía en en la madrugada del pasado viernes en La Guajira.