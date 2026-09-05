Familia hace llamado urgente para encontrar a Milton García, desaparecido en Bogotá: tiene 80 años y sufre de alzhéimer

La desaparición de Milton García Cifuentes, un hombre de 80 años que padece alzhéimer, mantiene en vilo a su familia desde el pasado 4 de septiembre en Bogotá. El adulto mayor fue visto por última vez en la calle 127C con carrera Séptima, en la localidad de Usaquén, y desde entonces se desconoce su paradero.

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La preocupación de sus allegados aumenta con el paso de las horas debido a que el hombre convive con esta enfermedad desde hace aproximadamente siete años y, desde el momento de su desaparición, no ha podido tomar su medicación.

En diálogo con SEMANA, Angie Reyes, amiga cercana de la familia, contó que Milton salió de su vivienda y caminó apenas un par de cuadras. Las cámaras de seguridad registraron parte de su recorrido, pero después se perdió todo rastro de él.

“No hemos podido ver ninguna otra cámara. Él no sabe su nombre, no se ubica en ninguna parte, está totalmente desubicado por la etapa en la que tiene el alzhéimer”, explicó.

Buscan a Milton García, un hombre de 80 años desaparecido en Usaquén. Foto: Suministrada a SEMANA

Sus familiares temen que el adulto mayor se encuentre desorientado, una situación que podría agravarse por la falta del tratamiento que requiere diariamente.

La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía y la familia hizo un llamado a las autoridades para reforzar las labores de búsqueda y acelerar el protocolo correspondiente con el fin de localizarlo lo antes posible.

Otro elemento que podría resultar clave en la investigación es que, según sus allegados, en los últimos días, el adulto recordaba con frecuencia su lugar de origen, Chita, Boyacá, un detalle que ya fue puesto en conocimiento de las autoridades.

Imágenes del día de la desaparición de Milton García. Foto: Suministrada a SEMANA

Estas son las características de Milton García

García Cifuentes mide aproximadamente 1,70 metros, tiene ojos color café claro, cabello blanco y contextura delgada. Además, se encuentra en buena condición física, por lo que puede caminar largas distancias sin dificultad.

Al momento de su desaparición vestía sombrero beige, pantalón beige de lino, chaqueta de paño café, camisa blanca, chaleco rojo de lana y pantuflas.

La familia pidió que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación se comunique de inmediato al 305 768 4645, con la esperanza de que cualquier dato contribuya a encontrarlo sano y salvo.