Nueva medida cautelar para frenar temporalmente los bombardeos contra los grupos criminales en Guaviare

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió en las últimas horas una acción de tutela con la cual se busca proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.

Estas son las alternativas de guerra que usarían las FF. MM. tras orden judicial que suspendió bombardeos

La acción fue presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez, en contra de la Presidencia de la República y otros, entre los que se encuentran las Fuerzas Militares y de Policía, el Ministerio de Defensa, el ICBF, la alcaldía del departamento de Guaviare y varios más.

El juzgado ordena como medida provisional la suspensión temporal de bombardeos contra objetivos militares en el departamento del Guaviare cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva y otro elemento objetivo que permita advertir la presencia de menores de edad.

El fallo en su inciso tercero es claro en ordenar al presidente Abelardo De La Espriella, al comandante de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares la suspensión temporal de los bombardeos.

De acuerdo con la medida cautelar, estos deben ser en contra “de cualquier grupo o estructura armada al margen de la ley, ubicados en el departamento del Guaviare”, teniendo en cuenta la amenaza contra los menores de edad que se puedan ver afectados en su vida o integridad física.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió una acción de tutela contra los bombardeos. Foto: Captura de pantalla

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