Nuevo temblor en Colombia en la tarde de este sábado 5 de septiembre: SGC confirmó epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este sábado 5 de septiembre

Según la entidad, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,1. El epicentro ocurrió en Totoró, Cauca, sobre la 1:46 p. m. y tuvo una profundidad superficial.

“Evento sísmico - Boletín actualizado 1, 2026-09-05, 13:46 hora local. Magnitud 3,1. Profundidad superficial, Totoró - Cauca, Colombia”, señaló la entidad.

Expertos del Servicio Geológico explican la razón por qué está temblando tanto en Colombia

Previamente, en horas de la mañana, hubo dos temblores. Uno a las 09:24 a. m. de magnitud 3,1 y con profundidad de 41 km. Su epicentro fue el municipio de Istmina, Chocó.

El otro se registró a las 06:11 a. m. con magnitud 3,4 y su profundidad fue de 152 km. El epicentro ocurrió en Los Santos, Santander.

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Aunque recientemente se ha sufrido un terremoto, réplicas y nuevos sismos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que el país registra temblores de manera constante y que la mayoría no llega a ser percibida.

La explicación está relacionada con la ubicación del territorio y con el movimiento permanente de varias placas tectónicas.

En las últimas horas se han registrado varios sismos en el país. Foto: Gemini

“Gran parte de la actividad sísmica de Colombia se debe a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo”, explica el SGC.

El SGC señala que Colombia es “un país sísmicamente muy activo”, debido a la interacción de las placas de Nazca, Cocos, Sudamérica y Caribe. Estos enormes bloques de la superficie terrestre se mueven lentamente y su interacción genera movimientos en diferentes zonas del país.

La entidad explica que esa actividad no comenzó recientemente. De hecho, Colombia registra aproximadamente 2.500 sismos cada mes, aunque una gran parte ocurre con una intensidad tan baja que solamente puede ser detectada por los instrumentos de monitoreo.