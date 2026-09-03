Estas son las alternativas de guerra que usarían las FF. MM. tras orden judicial que suspendió bombardeos

Tras la reciente decisión judicial que ordenó al Gobierno suspender los bombardeos en Guaviare y Catatumbo en Norte de Santander, fuentes militares le confirmaron a SEMANA que se están evaluando otras alternativas de ataque para mantener la ofensiva contra los grupos criminales.

Disidentes muertos tras bombardeo de las Fuerzas Militares. Foto: Ejército

Dentro de las opciones están los cañones de artillería obús o acciones directas con los helicópteros Arpía de la Fuerza Aérea.

Sobre la decisión judicial, se conoció que el Juzgado 34 de Familia de Bogotá le ordenó al Gobierno De La Espriella suspender cualquier tipo de bombardeo en lugares donde exista información clara y verificable sobre la presencia de menores de edad.

La decisión judicial señala que, mientras se profiere una actuación de fondo, “se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados”.

El Ejército evalúa alternativas diferentes a los bombardeos tras reciente orden judicial. Foto: Ejército Nacional

“Hasta tanto no se adopten, verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, conforme a la información disponible y a los protocolos operacionales aplicables, que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimamente perseguido”, agregó la sentencia judicial.

Durante el Gobierno De La Espriella, que comenzó el pasado 7 de agosto, se han ejecutado cuatro bombardeos, siendo el más reciente en el departamento del Guaviare, donde murieron 23 disidentes de las Farc al servicio de alias Iván Mordisco.

El más reciente bombardeo de las FF. MM. fue contra las disidencias de Iván Mordisco. Foto: AFP

De igual manera, las Fuerzas Militares han ejecutado bombardeos contra el ELN en Catatumbo y Norte de Santander; también contra los hombres de alias Calarcá, quien fue socio de Mordisco.