Karol G y Bruno Mars desatan rumores de romance con inesperado video: ¿hubo beso?

Karol G y Bruno Mars volvieron a convertirse en tendencia en redes sociales luego del estreno del videoclip de Still, una de las canciones del nuevo álbum de la cantante colombiana, No me arrepiento de sentir tanto.

Karol G mostró su nuevo tatuaje y un detalle llamó la atención de sus seguidores

La colaboración tiene un detalle particular, pues, de todas las canciones del álbum, es la única interpretada completamente en inglés. Esto permite que la artista llegue a un nuevo público y muchas más personas conecten con su música.

La expectativa alrededor de esta unión musical creció desde que ambos cantantes comenzaron a mostrarse juntos. Bruno Mars incluso apareció en uno de los conciertos de la paisa, escenario que también habría servido para grabar algunas de las imágenes utilizadas para promocionar la canción.

Más allá de la música, la cercanía entre los dos intérpretes comenzó a llamar la atención de sus seguidores. Fotografías compartidas en redes sociales, mensajes afectuosos y diferentes momentos que han protagonizado juntos fueron suficientes para que algunos usuarios empezaran a preguntarse si entre ellos podría existir algo más que una relación profesional.

El revuelo aumentó tras el lanzamiento oficial del videoclip, pues varios fanáticos aseguraron haber encontrado señales de una supuesta conexión sentimental entre Karol G y Bruno Mars. La química que proyectan en las imágenes alimentó todavía más las especulaciones.

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En medio de ese escenario apareció una fotografía que con rapidez comenzó a circular en redes sociales. En la imagen se observa a los dos artistas en las gradas de un estadio y, aparentemente, dándose un beso. La publicación provocó todo tipo de comentarios y llevó a algunos usuarios a afirmar que se habría confirmado un romance.

Sin embargo, Karol G y Bruno Mars no aparecen besándose en el videoclip y la fotografía que se hizo viral no corresponde a un momento real protagonizado por los cantantes. La imagen fue creada mediante inteligencia artificial y algunos usuarios la difundieron como si se tratara de una fotografía auténtica.

Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha confirmado una relación sentimental. Mientras continúan las especulaciones, ambos se concentran en promocionar Still, canción que ya genera conversación entre sus seguidores por la inesperada colaboración y la evidente química que muestran frente a las cámaras.