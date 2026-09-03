Jet ski perdió el control y chocó contra una lancha en Cartagena: un hombre terminó en el agua

La jornada de turismo que transcurría con total normalidad en las aguas de Cholón, en la isla de Barú, Cartagena, terminó marcada por momentos de angustia que quedaron registrados en redes sociales.

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Una moto acuática, conocida como Jet Ski, chocó contra una lancha que transportaba varios turistas y provocó que uno de los ocupantes de la embarcación terminara en el agua.

El accidente ocurrió el domingo 30 de agosto, en una de las zonas más concurridas del área insular de Cartagena. Las imágenes permiten observar a dos personas desplazándose a bordo de la moto acuática a una velocidad considerable, mientras alrededor se encontraban otras embarcaciones.

En cuestión de segundos, el jet ski perdió el control y terminó golpeando la parte delantera de una lancha turística. La fuerza de la colisión hizo que uno de los pasajeros de la embarcación saliera despedido y cayera al agua.

Las demás personas que se encontraban en la lancha reaccionaron inmediatamente ante lo ocurrido, mientras la escena quedó registrada y se hizo rápidamente viral en redes sociales.

Más allá del golpe, lo que llama la atención en las imágenes es el amplío margen de maniobra que había en la zona. Usuarios en redes sociales expresaron: “Tuvo tres días hábiles para frenar”.

Momento del choque entre Jet Ski y embarcación / Montaje SEMANA Foto: Captura de pantalla usuarios redes sociales

Cholón suele concentrar numerosas embarcaciones, motos acuáticas y turistas, especialmente durante los fines de semana, por lo que cualquier movimiento a alta velocidad puede reducir considerablemente el tiempo de reacción.

El accidente vuelve así a poner sobre la mesa una situación que genera preocupación en algunos de los principales puntos turísticos de Cartagena: el uso de motos acuáticas cerca de otras embarcaciones y personas que disfrutan del mar.

Estos vehículos pueden alcanzar velocidades importantes y requieren especial cuidado cuando circulan en espacios donde también se encuentran lanchas, bañistas y otros usuarios.

Sin embargo, será la investigación de las autoridades la que determine si hubo una maniobra indebida, exceso de velocidad u otra circunstancia que haya provocado la colisión.

Por ahora, la Capitanía de Puerto de Cartagena adelanta las verificaciones técnicas e inspecciones correspondientes para reconstruir lo sucedido y establecer las posibles responsabilidades.

El hecho también deja abierta una pregunta sobre la seguridad en zonas de alta concentración turística: ¿qué tan controladas están las maniobras de las motos acuáticas cuando el mar se llena de visitantes y embarcaciones?