Luna de miel perfecta en Colombia: Condé Nast Traveler destacó ciudad encantadora como destino accesible

Después de la boda llega uno de los momentos más esperados por cualquier pareja: la luna de miel. Aunque muchas veces se piensa que un viaje romántico exige gastar una fortuna, existen destinos que combinan paisajes, experiencias y romance sin poner en riesgo el bolsillo.

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Entre las opciones destacadas por la revista internacional de turismo de lujo Condé Nast Traveler aparece Cartagena, Colombia, una ciudad que reúne buena parte de lo que una pareja busca para celebrar el comienzo de una nueva etapa.

Las calles coloridas, balcones cubiertos de buganvillas y edificios históricos crean un escenario perfecto para caminar de la mano y descubrir restaurantes, bares y rincones llenos de encanto.

Cartagena, conocida también como la ciudad heroica, también ofrece una ventaja para quienes quieren combinar descanso y aventura. Desde allí pueden organizar excursiones de un día a las Islas del Rosario, un conjunto de islas accesibles en barco donde esperan playas de arena blanca y aguas caribeñas.

Una ciudad colombiana es un destino perfecto para pasar la luna de miel. Foto: Getty Images

La escapada permite cambiar el ambiente de ciudad por un paisaje tropical que parece sacado de una postal de viajes.

Además, la oferta de comida de la ciudad amurallada va desde los tradicionales sabores colombianos hasta propuestas de alta cocina que pueden encontrarse a precios relativamente accesibles.

La ciudad también mantiene actividad durante la noche, por lo que las parejas pueden disfrutar de cenas, música y paseos después de recorrer el centro histórico.

Para completar la experiencia, uno de los hoteles destacados es el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, ubicado en un antiguo complejo de arquitectura centenaria.

El hotel cuenta con jardines, una piscina, lo que permite combinar historia y comodidad durante la estancia.

Cartagena no está sola en esta selección. Siem Reap, en Camboya, ofrece templos y una animada vida urbana; Praga, en República checa, destaca por sus puentes y arquitectura histórica; mientras Tamarindo, en Costa Rica, apuesta por naturaleza y el estilo de vida conocido como “pura vida”.

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Los Ozarks, en Estados Unidos, son una opción para parejas que prefieren montañas y bosques, mientras Nápoles, Florida, combina playas, tiendas y actividades al aire libre; Capadocia, Turquía, suma formaciones de rocas y globos aerostáticos.

Esta lista demuestra que una luna de miel memorable no depende necesariamente de un presupuesto enorme. Con planeación, Cartagena y otros destinos pueden convertirse en escenarios ideales para comenzar la vida en pareja sin terminar pagando el viaje durante años.