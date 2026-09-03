La ciudad colombiana reconocida como el destino más auténtico del mundo; destaca por su cultura y gastronomía

Las ciudades colombianas cada vez ganan más reconocimiento global y se perfilan como destinos que llaman mucho la atención de los viajeros, debido a su amplia oferta cultural, gastronómica y natural.

La ciudad colombiana que está entre los 20 mejores destinos de vida nocturna del mundo en 2026

Este año, ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena han sido protagonistas en diferentes rankings que destacan sus virtudes, al tiempo que las recomiendan como sitios ideales para viajar y conocer.

En esa lista de reconocimientos, la capital del país fue escogida como la ciudad más auténtica del mundo para viajar en este 2026, de acuerdo con el Global Travel Authenticity Index, un listado internacional que analiza qué tan genuinas son las experiencias que ofrecen diferentes destinos turísticos.

En el caso de Bogotá, se le dio valor a su diversidad cultural, así como a una oferta gastronómica que reúne recetas tradicionales, propuestas innovadoras y sabores provenientes de distintas partes del mundo. Uno de los aspectos evaluados fue su amplia agenda cultural, con más de 18.000 eventos públicos y privados que se realizan cada año.

La Candelaria es uno de los sectores más llamativos y turísticos de Bogotá. Foto: Getty Images

El mencionado índice aclara que por experiencia auténtica se entiende aquella que le permite al visitante acercarse a la vida y cultura local, alejándose de los espacios considerados “trampas para turistas”, un concepto que se refiere a lugares o experiencias que pueden alejarse de las costumbres y dinámicas propias del destino.

Para establecer el ranking liderado por Bogotá, se estudiaron más de 1,3 millones de reseñas sobre restaurantes, museos, atracciones, salas de conciertos y otros lugares de interés turístico en 140 ciudades. El resultado posicionó a la capital colombiana como un destino en el que los viajeros encuentran experiencias vinculadas con la cultura, la gastronomía y la vida cotidiana de sus habitantes.

La ciudad colombiana reconocida como el mejor destino internacional en 2026; una joya colonial y gastronómica

El reconocimiento se suma a otros logros internacionales obtenidos este año. Por ejemplo, la ciudad fue incluida en el listado World’s Best Cities 2026, en el que ocupó el puesto 51 entre las mejores ciudades del mundo, con una valoración de aspectos como su infraestructura y su oferta cultural y deportiva.

La estrategia internacional

De acuerdo con información de la Alcaldía, la estrategia de Bogotá para fortalecer su presencia internacional se ha apoyado en la cultura y las industrias creativas. En los últimos años, la ciudad ha impulsado y consolidado eventos de alcance internacional que amplían su oferta para residentes y visitantes.

La Plaza de Bolívar, uno de los lugares más icónicos y auténticos de la capital del país. Foto: Getty Images

De igual forma, la gastronomía ocupa un lugar destacado dentro de esta estrategia. A través de Sabor Bogotá, las autoridades y los empresarios buscan promover la cocina tradicional y las nuevas propuestas culinarias, dando visibilidad al trabajo de cocineros, restaurantes, emprendimientos y plazas de mercado de distintas localidades.

La iniciativa también busca fortalecer los circuitos gastronómicos y el turismo asociado a la comida, al tiempo que reconoce la diversidad de sabores y preparaciones que hacen parte de la identidad bogotana.