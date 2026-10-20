¿Piensa comprar una moto de alto cilindraje? Cinco puntos claves para decidir bien

Escoger una moto de alto cilindraje no es solamente una decisión de gusto, ya que implica pensar el uso que se le va a dar al vehículo, la experiencia de conducción que tiene el piloto y los tipos de trayecto que va a recorrer.

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En Colombia, existen más motociclistas que comienzan a dar el paso hacia el alto cilindraje, ya sea buscando más potencia para la carretera, una posición más deportiva o una moto con la capacidad de salir del asfalto.

La elección correcta depende de varios puntos, ya sea el cilindraje, la ergonomía o la tecnología incorporada, ya que no todas las motos que están en el mercado responden de la misma forma.

“La primera pregunta que le hacemos a un cliente no es qué cilindrada quiere, sino para qué la va a usar. Un portafolio de alto cilindraje bien pensado tiene que responder a distintos estilos de conducción, no a uno solo”, afirmó Esteban Sánchez, gerente de marcas del Grupo KTM.

¿Cómo escoger la mejor moto?

De acuerdo con KTM Colombia, existen cinco recomendaciones para escoger una motocicleta de alto cilindraje:

Elegir una motocicleta de alta cilindrada requiere evaluar factores como la experiencia del conductor, la potencia, la ergonomía y el uso que se le dará al vehículo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Definir para qué uso va a ser utilizada la motocicleta: No es lo mismo buscar una moto para rodar por ciudades y carreteras que una prevista para ser usada para viajes largos y terrenos destapados, o una orientada a la conducción deportiva. Tener claro cuál va a ser el uso principal ayudará a conocer el modelo ideal. Considerar el cilindraje y potencia acorde a la experiencia del conductor: No siempre para un piloto tener mayor cilindraje implica la mejor experiencia, por lo que es vital conocer las habilidades de manejo actuales y que brinden confianza al manejar. Revisar la ergonomía: Sentirse cómodo al manejar una motocicleta es tan importante como sus especificaciones técnicas. Cada modelo que se encuentra en el sector automotor está diseñado para ofrecer distintas posiciones de manejo, además de adaptarse a determinados terrenos. Evaluar la tecnología y ayudas electrónicas: Algunos elementos como la suspensión ajustable, los modos de conducción, el control de tracción y los sistemas de asistencia al frenado pueden marcar una diferencia importante en la experiencia de conducción. Probar antes de decidir: Si bien la mayoría de los conductores revisan los aspectos externos de una moto para determinar si es viable escogerla, lo mejor es sentarse en ella y conocer de primera mano su comportamiento. De esta forma, el piloto puede identificar si ese vehículo es el ideal para sus recorridos.