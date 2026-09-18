Las motocicletas cambian en Colombia: estas tecnologías hacen más segura la conducción

Las motocicletas han dejado de ser solamente un medio de transporte para millones de colombianos, al convertirse en una plataformar tecnológica.

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El impacto que se ha visto en el sector automotor demuestra cómo las marcas de hoy en día comienzan a aplicar modernos sistemas electrónicos que brindan bastantes beneficios a los usuarios.

Esto se ha visto incluso en las motocicletas, ya que durante el transcurso de este auge, los vehículos de dos ruedas han ampliado su presencia en distintos segmentos, pasando de concretarse principalmente en motos de alto cilindraje a incorporarse cada vez más en modelos de menor cilindraje.

Los cambios ayudan a traer varias ventajas, mejorando aspectos en materia de seguridad, control y la confianza del motociclista en distintas condiciones de manejo.

El avance que se vive en el mercado también coincide con los altos números que el sector de motocicletas vive en el país. De acuerdo a Fenalco y la ANDI, con corte hasta el mes de agosto, se han registrado 899.078 motocicletas nuevas en el país.

Las motocicletas de diferentes segmentos comienzan a incorporar sistemas electrónicos que antes estaban concentrados en modelos de mayor cilindraje. Foto: Getty Images

Esta cifra representa un aumento de 201.806 unidades en comparación con lo visto durante el mismo periodo del año 2025, reflejando que el mercado presenta un mayor dinamismo, además de usuarios que están en la búsqueda de tener modelos que destaquen por su tecnología, desempeño y seguridad.

“Hoy la tecnología ya no está enfocada únicamente en mejorar el desempeño de una motocicleta. También se ha convertido en una aliada para prevenir riesgos, facilitar la conducción y brindar mayor confianza al motociclista, sin reemplazar nunca la responsabilidad y la habilidad de quien está al mando”, comentó Nicolás Upegui, Gerente General de Autocolombiana.

Las tecnologías que hacen más segura la conducción para pilotos

De acuerdo con Autocolombiana, existen varias tecnologías que hoy son utilizadas para transformar la experiencia de conducción para los usuarios de motocicletas.

Unas de ellas son el sistema antibloqueo de frenos (ABS), el cual brinda mayor control en situaciones de emergencia, ya que evita que las ruedas se bloqueen durante una frenada brusca.

En aquellos modelos de motos que tienen mayor cilindrada y tecnología, estos sistemas tienen la capacidad de incorporar diferentes configuraciones de intervención, permitiendo de este modo adaptarse a los distintos tipos de terreno y estilos de conducción.

Las nuevas tecnologías buscan complementar la conducción y brindar mayor confianza a los motociclistas. Foto: Getty Images

El control de tracción es otra de las tecnologías que brinda seguridad a los conductores al encargarse de detectar pérdidas de adherencia en la rueda trasera y regula la entrega de potencia para favorecer la estabilidad.

Otra de las tecnologías que ha traído beneficios importantes ha sido los modos de conducción, los cuales le permiten al conductor seleccionar configuraciones específicas para su moto acorde al escenario donde se encuentra, ya sea carretera, lluvia, off-road o conducción deportiva.

“El reto no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en que los motociclistas aprendan a utilizarlas correctamente. Estos sistemas son asistentes que complementan una conducción responsable, pero nunca reemplazan el criterio, la formación ni el cumplimiento de las normas de tránsito”, agregó Upegui.