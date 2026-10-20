La ciudad colombiana que volvió a ser reconocida como el mejor destino de luna de miel en Sudamérica; apunta a premio mundial

Cartagena fue destacada nuevamente como el destino líder de luna de miel de Sudamérica en la prestigiosa edición de los World Travel Awards, galardones reconocidos mundialmente como los Óscar del Turismo.

“Con este triunfo, la Heroica suma ocho estatuillas continentales en esta categoría (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 y 2026), reafirmando que el romance es un pilar estratégico en la economía local y en la promoción internacional de la ciudad”, señaló la Alcaldía de la capital de Bolívar.

Cartagena se consolida como el principal destino turístico de Colombia en 2026: estas son las cifras que la respaldan

5 razones por las que Cartagena es elegida en Sudamérica para celebrar la luna de miel

De acuerdo con la entidad, la ciudad reúne condiciones únicas que enamoran a parejas locales e internacionales:

1. Cadena de valor especializada y de clase mundial: la ciudad cuenta con una amplia red de proveedores locales, wedding planners, fotógrafos, floristas y diseñadores de eventos altamente calificados para atender los más exigentes requerimientos en celebraciones de pareja.

2. Patrimonio histórico, colonial y paisajes de ensueño: el centro histórico, sus baluartes, la arquitectura colonial y republicana, y las impresionantes puestas de sol sobre la bahía ofrecen el marco fotográfico e histórico perfecto para los recién casados.

3. Oferta gastronómica y de alta cocina de autor: la mezcla de sabores del Caribe con técnicas internacionales en restaurantes galardonados ofrece a los novios experiencias culinarias memorables durante toda su estadía.

La Herioca es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia. Foto: Getty Images

4. Entornos naturales e insulares idílicos: la cercanía a la zona insular y las playas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo permite combinar el encanto urbano con la desconexión total en aguas cristalinas.

5. Agenda cultural y dinamismo nocturno: el encanto de la ciudad se extiende más allá del día con música en vivo, terrazas, bares de autor y paseos nocturnos en coches eléctricos o embarcaciones por la bahía.

Cartagena puso en marcha proyecto para transformar el turismo: integrará cultura, arte, gastronomía y emprendimiento

Reconocimiento a la excelencia

Otros establecimientos turísticos de la ciudad también destacados en los World Travel Awards de Sudamérica son:

1. Sofitel Legend Santa Clara Cartagena:

South America’s Leading Hotel 2026 (Mejor Hotel de Sudamérica).

South America’s Leading Heritage Hotel 2026 (Mejor Hotel Patrimonial de Sudamérica).

South America’s Leading Hotel Suite 2026 por la Presidential Suite Botero (Mejor Suite de Hotel de Sudamérica).

2. Four Seasons Hotel and Residences Cartagena: South America’s Leading New Hotel 2026 (Mejor Hotel Nuevo de Sudamérica).

3. Sofitel Barú Cartagena: Beach Resort Resort Líder en Colombia.

4. Hotel Cartagena Plaza (EM Hotels): Suite de Hotel Líder de Colombia (por The Suite).

Cartagena también se encuentra oficialmente nominada en la fase global de los World Travel Awards para disputar el título de Destino Líder de Luna de Miel en el mundo (World’s Leading Honeymoon Destination). En esta categoría, la Heroica compite frente a codiciados destinos de talla internacional como Maldivas, Mauricio, Seychelles, Bora Bora (Polinesia Francesa), París (Francia), Maui (Hawái), Santa Lucía y Jamaica.