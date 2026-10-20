El municipio de Boyacá donde la panela es imperdible, un encantador destino a dos horas de Tunja

Boyacá es uno de esos destinos que combinan paisajes espectaculares, pueblos coloniales, gastronomía típica, historia y una cultura que conserva con orgullo sus raíces.

Es ideal tanto para una escapada de fin de semana desde Bogotá como para unas vacaciones recorriendo varios municipios.

Entre sus municipios se encuentra Santana, ubicado a 93 kilómetros de Tunja, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), los primeros pobladores del territorio donde se encuentra el municipio fueron los indígenas de la etnia guane, quienes se dedicaban al cultivo e intercambio de maíz, batatas y algodón. También trabajaron la orfebrería y diferentes ornamentos de madera.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de prócer venezolano, un lugar de paisajes montañosos y riqueza natural

“Se dice que el nombre de Santana se dio en honor a Santa Ana, venerada por los habitantes para implorar su protección y sus milagros. En 1617, bajo la administración de Juan Ángel Angulo, tomó el nombre de Encomienda Santa Ana, y en 1692 se erigió como parroquia Nuestra Señora Santa Ana de Vélez”, agregó la publicación.

Economía

Santana es conocida como la Capital Panelera de Colombia. La principal actividad productiva del municipio es el cultivo de la caña de azúcar. Situr Boyacá señala que existen más de 100 trapiches paneleros que generan alrededor de 1.500 empleos directos y otros tantos indirectos.

“La extensión destinada a esta actividad se calcula en 4.000 hectáreas (60 % de la extensión del municipio) y la producción obtenida se comercializa en todo el país, con volúmenes mayores a las 2.000 toneladas por semana. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que en Santana todo es dulce como el jugo que brota de sus trapiches y la panela que brota de sus montañas”, agregó la publicación.

La producción de panela es una de las actividades económicas en Santana. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el templo principal, la parroquia de Santa Ana, el cual destaca por su estilo colonial. Otros sitios destacados son la cueva Las Vírgenes, la finca Molino Rojo y varios trapiches con sus gaveras.

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Adicionalmente, en el parque principal, cuyo nombre es Parque de la Panela Ricardo Blanco Cárdenas, se aprecian esculturas que hacen referencia a los diferentes procesos de la caña.

En materia cultural, uno de los principales eventos es el Reinado de la Panela, celebrado año a año, “en pro de cuidar y mantener viva la tradición del municipio panelero”.