Durante una transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales, la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez dejó a más de uno impresionado con una revelación que hizo sobre una adicción que terminó cambiando su voz.

Según el relato de la artista de 34 años, el consumo frecuente de cigarrillos electrónicos con nicotina le provocó un notable y permanente cambio en su voz.

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Por esta razón, la estrella del pop decidió compartir públicamente su experiencia con el vapeo, revelando algunos de los efectos y las consecuencias que este hábito ha tenido en su vida.

Con su testimonio, Selena Gómez dejó claras sus intenciones: visibilizar los posibles riesgos asociados al uso de estos dispositivos y generar conciencia sobre una práctica que, en los últimos años, ha ganado popularidad, especialmente entre los jóvenes.

Además, reconoció que ha sido difícil superar esta adicción. “Es muy difícil dejar la nicotina”, expresó.

Y agregó: “No voy a poder cambiar mi voz. He vapeado mucha nicotina”.

Posteriormente, se dirigió a quienes atraviesan una situación similar y a quienes consideran comenzar a vapear: “Si estás pasando por esto, o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena”, afirmó.

Con estas declaraciones, Selena Gómez despertó el interés del público y volvió a abrir el debate sobre el consumo de cigarrillos electrónicos, sus efectos en la salud y la creciente normalización de su uso en la actualidad.

Selena Gomez reveló que el uso prolongado del vapeador con nicotina le cambió la voz. La cantante sorprendió al hablar de las consecuencias que, según ella, tuvo este hábito. #SelenaGomez #Vapeo #Celebridades #Espectáculos #JavierCeriani https://t.co/NCpcadBpSQ — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 19, 2026

De hecho, muchos creen que la artista decidió abrir su corazón y referirse a este tema sin tapujos porque, desde hace varios meses, tanto ella como sus seguidores venían notando los cambios que estaba experimentando su voz.

Precisamente por eso, en diciembre de 2025, confesó que sentía que su garganta se inflamaba por dentro, luego de que sus seguidores le preguntaran qué estaba pasando. Desde entonces, muchos estaban a la espera de conocer si el cambio en su voz estaba relacionado con algún otro problema.

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“Estoy muy emocionada porque me detuve y solo espero poder seguir así (…) Si estás pasando por algo, también puedes superarlo”, mencionó. Además, puso freno a quienes critican el cambio de su voz sin saber lo que hay detrás.

De esta manera, su experiencia pone de manifiesto la importancia de informarse sobre los posibles daños que puede causar el vapeo en el organismo y, para quienes, al igual que ella, ya lo han convertido en un hábito, invita a reflexionar sobre las consecuencias que podrían empezar a experimentar a mediano o largo plazo.