La nueva película del director de ‘The Brutalist’ con Selena Gomez es para adultos: estos son los primeros detalles

El cineasta estadounidense Brady Corbet, reconocido por su reciente éxito crítico con The Brutalist, ha puesto en marcha su siguiente largometraje cinematográfico. El proyecto, que se mantendrá bajo un estricto sello de confidencialidad en cuanto a su trama, contará con un elenco de perfil internacional encabezado por la ganadora del Oscar Cate Blanchett, la actriz y cantante Selena Gomez y el realizador Michael Fassbender. La noticia marca el regreso de Corbet a la dirección tras consolidarse como una de las voces más ambiciosas del cine contemporáneo.

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Los primeros indicios del proyecto surgieron en el marco del Festival de Cannes 2026. Durante una clase magistral en el certamen francés, Cate Blanchett reveló que se encontraba en conversaciones avanzadas para colaborar con Corbet. Posteriormente, agencias cinematográficas y fuentes oficiales vinculadas a la producción confirmaron no solo la participación de Blanchett, sino también las incorporaciones de Selena Gomez y de Michael Fassbender.

Hasta el momento, los detalles logísticos y de financiamiento se manejan con reserva, y el proyecto no cuenta con un título definitivo ni con una fecha programada para el inicio del rodaje o su posterior distribución en salas de cine.

A pesar del hermetismo que rodea el argumento, el propio cineasta ha compartido algunos lineamientos estructurales de la obra. Según declaraciones recogidas en portales especializados de la industria, la narrativa principal estará ambientada en la década de los años 70. No obstante, la propuesta espacio-temporal es considerablemente más amplia: la historia abarcará saltos cronológicos que van desde el siglo XIX hasta la época contemporánea (siglo XXI).

Asimismo, Corbet ha sugerido que la producción recibirá una clasificación estricta para adultos, describiéndola como una pieza compleja y “difícil de encasillar” en las convenciones de un solo género cinematográfico. Las razones específicas detrás de esta restricción de edad no han sido detalladas por los productores de la cinta.

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Otro de los aspectos técnicos que define la envergadura de este largometraje es la elección del formato de filmación. De acuerdo con los reportes técnicos iniciales, la película será rodada utilizando cámaras de ocho perforaciones en 65 mm, un soporte analógico de alta resolución sumamente costoso y poco frecuente en el circuito comercial actual, habitualmente reservado para producciones de corte histórico o de directores de alto perfil técnico.

Adicionalmente, se anticipa una extensión considerable para el metraje final. Durante su intervención en el Storyhouse Screenwriting Festival de Dublín, Corbet señaló que el guion técnico supera las 200 páginas. Como referencia dentro de su filmografía, el libreto de The Brutalist se tradujo en una cinta con una duración final de 3 horas y 35 minutos, lo que hace prever que este nuevo relato mantendrá una escala similar en el montaje.