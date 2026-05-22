De ‘Stranger Things’ a ‘Peaky Blinders’: estrella de la serie de Netflix da el salto como el hijo menor de Tommy Shelby

Tras el reciente estreno de la película ‘Peaky Blinders’, que sirvió como cierre para la serie, muchos fanáticos creyeron que la aclamada saga había llegado a su fin definitivo. En la película se pudo presenciar la conclusión de la historia de Tommy Shelby. Sin embargo, la BBC y Netflix ya pusieron en marcha una secuela en formato de serie que promete revitalizar la franquicia.

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El gran reclamo de este primer vistazo oficial publicado por Netflix ha sido la confirmación del actor que encarnará a uno de los herederos del legado Shelby: Charlie Heaton. Conocido mundialmente por su papel como el tímido y reservado Jonathan Byers en la exitosa serie ‘Stranger Things’, Heaton da un salto radical en su carrera para enfundarse el característico abrigo elegante y adentrarse en la atmósfera de la familia mafiosa más famosa de la televisión británica.

El joven actor interpretará a Charles Shelby, el hijo menor de Tommy, prometiendo mostrar una faceta completamente diferente, mucho más oscura y atormentada, que dejará atrás el rostro juvenil e inseguro de la ficción de los años ochenta para abrazar el terror de las calles británicas.

La nueva serie, que actualmente no cuenta con un título definitivo pero que ya genera una expectación monumental, ha revelado que la historia pivotará sobre la tensa dinámica de los hijos del gran capo. Junto a Charles estará su medio hermano mayor, Duke Shelby, quien será interpretado por Jamie Bell, el actor que cautivó al público en cintas como ‘Rocketman’ y ‘Billy Elliot’. Bell toma el relevo de Barry Keoghan para presentar a un Duke mucho más adulto, extremadamente ambicioso, sabio y peligrosamente determinado a tomar el control absoluto de los negocios familiares.

La trama se situará en la década de 1950, aproximadamente diez años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Birmingham se encuentra en un proceso de reconstrucción. En este contexto, la productora compartió una premisa más que intrigante.

Charles Shelby regresa después de haber combatido durante la guerra. Traumatizado por la violencia y buscando abrazar desesperadamente la normalidad, Charles ha cortado de raíz todos los lazos con la banda de los Peaky Blinders, con su hermano Duke y con el destructivo estilo de vida hedonista que caracterizó a sus predecesores. Sin embargo, el lema de esta nueva entrega es contundente: no puedes huir eternamente de tu propia sangre.

El reencuentro de estos dos hermanos, que llevan años distanciados sin cruzarse palabra, promete ser el epicentro dramático de la ficción. Mientras Duke abraza el poder, la ambición y los bajos fondos con una ferocidad inaudita, Charles se verá arrastrado inevitablemente de vuelta a un submundo criminal del que creía haber escapado para siempre.

Detrás de las cámaras, el proyecto cuenta con Steven Knight, el escritor vuelve a ejercer como creador y guionista principal. Knight ha calificado esta ambiciosa aventura como “una nueva era de Peaky Blinders”, garantizando que la crudeza, la estética impecable y las traiciones seguirán intactas en una ciudad que intenta renacer de sus cenizas.

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Además, se ha confirmado que la producción contará en principio con dos temporadas compuestas por seis episodios cada una. El reparto no se detiene ahí, ya que se enriquece con la incorporación de talentos de la talla de Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch y Lucy Karczewski, asegurando un elenco espectacular.

Aunque la fecha de estreno exacta en la plataforma de streaming todavía se mantiene bajo llave debido a que se encuentra en plena fase de producción y rodaje. El reinado inquebrantable de Tommy Shelby puede haber llegado a su inevitable fin, pero la guerra por el alma y el control de Birmingham está a punto de desatarse una vez más con una sangre renovada.