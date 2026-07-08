‘House of the Dragon’: la extraña conexión de Jon Snow y Rhaenyra en la serie

La expectativa por el regreso de House of the Dragon volvió a crecer entre los seguidores del universo de Game of Thrones. La tercera temporada ya comenzó a tomar forma y sus primeros detalles dejaron claro que la serie apostará por un enfoque diferente al de la entrega anterior.

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Tras una segunda temporada que recibió críticas por desarrollar lentamente el conflicto y reservar las grandes batallas para el futuro, los responsables de la producción decidieron imprimir un mayor dinamismo a la historia. En esta nueva etapa, la guerra por el poder adquiere un papel protagónico desde el comienzo, con un desarrollo mucho más intenso.

La Danza de los Dragones, el enfrentamiento entre los miembros de la casa Targaryen por el control del Trono de Hierro, dejará de ser un conflicto que se construye paulatinamente para convertirse en el centro de la narrativa. De esta manera, la serie buscará responder a las expectativas de los espectadores con más acción, enfrentamientos decisivos y un ritmo narrativo mucho más acelerado.

En medio de esta entrega, las miradas de algunos se posaron en la conexión que había entre Rhaenyra y un famoso personaje de Game of Thrones, el cual había dado bastante de qué hablar a lo largo del desarrollo de la trama.

Se trató de Jon Snow, uno de los protagonistas de la serie de George R.R. Martin, el cual estaba vinculado a una de las familias más importantes de Poniente.

¿Cuál es el vínculo entre Jon Snow y Rhaenyra Targaryen?

Rhaenyra Targaryen ocupa un lugar fundamental dentro del árbol genealógico de la dinastía Targaryen y su legado se extiende hasta los acontecimientos de Game of Thrones. De acuerdo con la cronología de Canción de hielo y fuego, la reina es la séptima tatarabuela de Jon Snow, cuyo verdadero nombre es Aegon Targaryen.

La línea familiar se mantiene a través de varias generaciones de la Casa Targaryen hasta llegar a Rhaegar Targaryen, padre de Jon Snow. Esta conexión también convierte a Daenerys Targaryen en una descendiente directa de Rhaenyra, lo que demuestra cómo la sangre de esta poderosa familia continúa siendo determinante siglos después de los sucesos narrados en House of the Dragon.

Según explicó Sensacine, este parentesco evidencia la importancia que conserva el linaje Targaryen dentro de la historia creada por George R. R. Martin, donde la sucesión dinástica, los matrimonios entre familiares y la preservación de la sangre valyria siguen siendo elementos centrales en el desarrollo de la saga.