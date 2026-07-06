Los mejores estrenos de la segunda semana de julio en Colombia en Netflix, Prime Video y HBO Max

Las plataformas de streaming continúan actualizando sus catálogos durante julio con el estreno de nuevas series, películas y documentales. En la segunda semana del mes, servicios como Netflix, Prime Video y HBO Max sumarán producciones de distintos géneros.

Los lanzamientos incluyen opciones para diferentes públicos, con historias de acción, drama, comedia, suspenso, animación y producciones basadas en hechos reales.

58 millones de personas la han visto en 11 días: la nueva miniserie de Netflix que paraliza al mundo

Netflix

Hasta el final (8 de julio)

Después de que su hermana menor desaparece, una exboxeadora se adentra en una organización dedicada al tráfico de personas con el objetivo de encontrar a los responsables y hacer que paguen por lo ocurrido.

Salcedo, cuero y boogaloo (8 de julio)

Martín Salcedo suele mantener el control de sus decisiones, pero su situación cambia cuando Verónica Pinilla y el Quiebra Canto intensifican las celebraciones, el consumo de alcohol y los riesgos que los rodean.

Thunder 3 (8 de julio)

Pyontarō, Hiroshi y Tsubame, tres jóvenes con una vida cotidiana, emprenden una inesperada aventura después de que la hermana menor de uno de ellos desaparece.

No tengo miedo (8 de julio)

Miguel, un niño de diez años, encuentra a un menor que permanece secuestrado en un hoyo dentro del bosque. A partir de ese momento, intentará rescatarlo mientras enfrenta los peligros del mundo adulto y sus propios temores.

La casa de la pradera (9 de julio)

La familia Ingalls comienza una nueva etapa en la frontera del Oeste, donde deberá adaptarse a un entorno marcado por la vida en la naturaleza y los desafíos que implica salir adelante cada día.

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo (10 de julio)

Este documental analiza el impacto que tuvo el secuestro de Miguel Ángel Blanco en 1997 y cómo ese hecho impulsó una respuesta colectiva de la sociedad española, marcando un momento clave en la lucha contra el terrorismo de ETA.

One Piece: Heroínas (11 de julio)

Después de que un par de zapatos le causa heridas en los pies, Nami vuelve a la tienda para reclamar. Allí, el diseñador Lebno le propone fabricar un nuevo par, con la condición de que participe como modelo en su próximo desfile.

Susana y Elvira: Sin plan B (12 de julio)

Aunque tomaron caminos diferentes y su amistad quedó atrás, dos antiguas mejores amigas vuelven a reunirse para organizar una boda de gran importancia, donde cualquier error podría cambiarlo todo.

Amazon Prime Video

El club de los milagros (7 de julio)

Para las mujeres de Ballygar, la oportunidad de viajar en una peregrinación a la ciudad francesa de Lourdes representa una posibilidad única de salir de la rutina y vivir una experiencia que siempre han anhelado.

The Ghost in the Shell (7 de julio)

En este clásico del anime de ciencia ficción con temática cyberpunk, una agente cyborg al servicio del gobierno debe localizar y detener a un hacker capaz de infiltrarse y controlar las mentes humanas conectadas a sistemas informáticos.

Boulevard (10 de julio)

Este drama aborda las relaciones de pareja y los secretos a través de la historia de Nolan Mack, un hombre casado cuya vida cambia cuando conoce a un joven llamado Leo, lo que lo obliga a enfrentar aspectos de su pasado que había mantenido ocultos.

HBO Max

A una isla de ti (9 de julio)

Tras ser abandonado en el altar, el chef Harry viaja a Gran Canaria con su mejor amiga. Allí descubre un nuevo rumbo para su vida cuando se enamora de Iván, el padre de ella.

Furia de titanes (11 de julio)

Perseo emprende una peligrosa misión para rescatar a la princesa Andrómeda, enfrentándose a criaturas y poderosos enemigos en el camino.

Ira de titanes (11 de julio)

El semidiós Perseo se interna en el Hades para luchar contra los titanes, enemigos de los dioses que planearon aprisionar a Zeus en el inframundo.

Secretos de un escándalo (12 de julio)

Veinte años después de su polémico romance, la estabilidad de Gracie y Joe se pone a prueba cuando una actriz llega para interpretarla en una película.