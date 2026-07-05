El Cyberpunk llega a Apple TV: ‘Neuromancer’, la próxima gran serie que adapta una obra maestra de William Gibson

Apple TV+ sigue apostando por las grandes producciones de ciencia ficción y ahora presentó un nuevo adelanto de Neuromancer, la serie basada en la novela homónima de William Gibson, considerada una de las obras más influyentes del género cyberpunk.

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El reciente teaser ofrece un primer vistazo al tono visual de la producción y aumenta la expectativa entre los seguidores del libro y los amantes de las historias futuristas.

La novela, publicada en 1984, marcó un antes y un después dentro de la ciencia ficción. Su influencia llegó al cine, los videojuegos y otras producciones audiovisuales gracias a conceptos como el ciberespacio, las inteligencias artificiales y las grandes corporaciones que dominan un futuro tecnológico.

Ahora, Apple TV+ busca trasladar ese universo a la pantalla con una adaptación que promete respetar la esencia de la obra original.

La historia sigue a Case, un hacker brillante que, tras perder la capacidad de conectarse al ciberespacio, recibe una nueva oportunidad cuando acepta participar en una peligrosa misión.

A su lado estará Molly, una mercenaria con habilidades mejoradas mediante implantes cibernéticos. Ambos deberán enfrentarse a conspiraciones, poderosas organizaciones y desafíos tecnológicos que pondrán a prueba sus capacidades.

El nuevo teaser no revela demasiados detalles sobre la trama, pero sí deja ver una ambientación cargada de luces de neón, ciudades oscuras, tecnología avanzada y una estética que recuerda las raíces más clásicas del cyberpunk.

También confirma que la producción apuesta por efectos visuales de alto nivel y una atmósfera fiel al material original.

La serie cuenta con un reparto encabezado por Callum Turner y Briana Middleton, acompañados por reconocidos actores como Mark Strong, Joseph Lee, Clémence Poésy, Peter Sarsgaard, Emma Laird y Dane DeHann.

Además, Graham Roland y J.D. Dillard lideran el proyecto como creadores y productores ejecutivos.

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Aunque Apple TV+ todavía no confirmó la fecha exacta de estreno, el lanzamiento del nuevo teaser deja claro que la plataforma ya comenzó a preparar el camino para una de sus apuestas más ambiciosas dentro del género.

La adaptación de Neuromancer no solo busca conquistar a quienes crecieron leyendo la novela de William Gibson, sino también atraer a nuevas generaciones interesadas en historias donde la tecnología, el poder y la inteligencia artificial transforman por completo la sociedad del futuro.