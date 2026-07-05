El Cyberpunk llega a Apple TV: ‘Neuromancer’, la próxima gran serie que adapta una obra maestra de William Gibson

Apple TV+ sigue apostando por las grandes producciones de ciencia ficción y ahora presentó un nuevo adelanto de Neuromancer, la serie basada en la novela homónima de William Gibson, considerada una de las obras más influyentes del género cyberpunk.
El reciente teaser ofrece un primer vistazo al tono visual de la producción y aumenta la expectativa entre los seguidores del libro y los amantes de las historias futuristas.
La novela, publicada en 1984, marcó un antes y un después dentro de la ciencia ficción. Su influencia llegó al cine, los videojuegos y otras producciones audiovisuales gracias a conceptos como el ciberespacio, las inteligencias artificiales y las grandes corporaciones que dominan un futuro tecnológico.
Ahora, Apple TV+ busca trasladar ese universo a la pantalla con una adaptación que promete respetar la esencia de la obra original.
La historia sigue a Case, un hacker brillante que, tras perder la capacidad de conectarse al ciberespacio, recibe una nueva oportunidad cuando acepta participar en una peligrosa misión.
A su lado estará Molly, una mercenaria con habilidades mejoradas mediante implantes cibernéticos. Ambos deberán enfrentarse a conspiraciones, poderosas organizaciones y desafíos tecnológicos que pondrán a prueba sus capacidades.
El nuevo teaser no revela demasiados detalles sobre la trama, pero sí deja ver una ambientación cargada de luces de neón, ciudades oscuras, tecnología avanzada y una estética que recuerda las raíces más clásicas del cyberpunk.
También confirma que la producción apuesta por efectos visuales de alto nivel y una atmósfera fiel al material original.
La serie cuenta con un reparto encabezado por Callum Turner y Briana Middleton, acompañados por reconocidos actores como Mark Strong, Joseph Lee, Clémence Poésy, Peter Sarsgaard, Emma Laird y Dane DeHann.
Además, Graham Roland y J.D. Dillard lideran el proyecto como creadores y productores ejecutivos.
Aunque Apple TV+ todavía no confirmó la fecha exacta de estreno, el lanzamiento del nuevo teaser deja claro que la plataforma ya comenzó a preparar el camino para una de sus apuestas más ambiciosas dentro del género.
La adaptación de Neuromancer no solo busca conquistar a quienes crecieron leyendo la novela de William Gibson, sino también atraer a nuevas generaciones interesadas en historias donde la tecnología, el poder y la inteligencia artificial transforman por completo la sociedad del futuro.