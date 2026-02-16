Apple TV: fechas de los próximos estrenos que llegan a la plataforma en la primera mitad de 2026

Las plataformas de streaming, como Apple TV, son las favoritas de las personas en la actualidad, ya que desde la comodidad de la casa, permiten gozar de una gran variedad de producciones (películas, series, documentales, animado), que brindan entretenimiento 24/7.

Fechas de los estrenos de Apple TV en la primera mitad de 2026

Eternidad (viernes 13 de febrero)

Es la comedia romántica con certificado “Fresh” de Rotten Tomatoes protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner.

En una otra vida donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasar la eternidad, Joan (Elizabeth Olsen) se enfrenta a la imposible elección entre el hombre con el que pasó su vida (Miles Teller) y su primer amor (Callum Turner), quien murió joven y que ha esperado décadas para que ella llegara.

Lo último que me dijo - 2T (Viernes 20 de febrero)

Regresa con una segunda temporada basada en la próxima secuela de la aclamada novela de Laura Dave, número 1 en la lista de bestsellers del New York Times y selección del Club de Lectura de Reese.

En la segunda temporada de “Lo último que me dijo”, cuando Owen (Coster-Waldau) reaparece tras cinco años prófugo, Hannah (Garner) y su hijastra Bailey (Rice) se ven inmersas en una carrera contrarreloj para encontrar la manera de reunir a su familia antes de que el pasado las alcance.

Monarch: legado de monstruos - 2T (Viernes 27 de febrero)

La dramática saga revela secretos enterrados que reúnen a nuestros héroes (y villanos) en la Isla Calavera de Kong y en una nueva y misteriosa aldea donde un mítico Titán emerge del mar. Las repercusiones del pasado impactan en el presente, difuminando los vínculos entre familia, amigos y enemigos, todo ello con la amenaza de un evento titán en el horizonte.

Mujeres imperfectas (Miércoles 18 de marzo)

Mujeres Imperfectas examina un crimen que destroza la vida de tres mujeres que mantienen una amistad de décadas. Este thriller poco convencional explora la culpa y la venganza, el amor y la traición, y los compromisos que hacemos que alteran nuestras vidas irrevocablemente. A medida que se desenreda la investigación, también se revela la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen.

For all mankind - 5T (Vienes 27 de marzo)

La exitosa serie dramática espacial aclamada por la crítica de los creadores Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi, retoma los años transcurridos desde el robo del asteroide Ricitos de Oro. Happy Valley se ha convertido en una colonia próspera con miles de residentes y una base para nuevas misiones que nos llevarán aún más lejos en el sistema solar. Pero con las naciones de la Tierra ahora exigiendo ley y orden en el Planeta Rojo, la fricción continúa creciendo entre las personas que viven en Marte y su antiguo hogar.

Amigos y vecinos - 2T (Viernes 3 de abril)

Tras ser despedido, Andrew “Coop” Cooper (Hamm), un gestor de fondos de cobertura que aún lidia con su reciente divorcio, recurre al robo en las casas de sus vecinos en el opulento barrio de Vestment Village, solo para descubrir que los secretos y las aventuras amorosas que se esconden tras esas fachadas de opulencia podrían ser más peligrosos de lo que jamás imaginó.

En la segunda temporada, Andrew redobla su apuesta por la vida como un improbable ladrón suburbano, hasta que la llegada de un nuevo vecino amenaza con exponer sus secretos y poner en peligro a su familia.

Outcome (Viernes 10 de abril)

“Outcome” es una comedia oscura que se centra en Reef Hawk (Keanu Reeves), una querida estrella de Hollywood que debe sumergirse en las profundidades de sus demonios ocultos después de ser extorsionado con un misterioso video que seguramente destrozaría su imagen y pondría fin a su carrera.

Con el apoyo de sus mejores amigos de toda la vida, Kyle (Cameron Diaz) y Xander (Matt Bomer), junto con su abogado de crisis, Ira (Jonah Hill), Reef se embarca en un viaje de introspección para enmendar las injusticias con cualquiera a quien haya podido perjudicar con la esperanza de identificar al chantajista.

Margo tiene problemas de dinero (Miércoles 15 de abril)

Es un drama familiar audaz, conmovedor y cómico que sigue a Margo (Fanning), quien recientemente abandonó la universidad y aspirante a escritora, la hija de una ex camarera de Hooter’s (Pfeiffer) y un ex luchador profesional (Nick Offerman), mientras se ve obligada a salir adelante con un bebé recién nacido, una pila creciente de facturas y una cantidad cada vez menor de formas de pagarlas.

Historial criminal - 2T (Miércoles 22 de abril)

En la segunda temporada, cuando un joven es apuñalado hasta la muerte en un mitin político, los policías rivales June Lenker (Jumbo) y Daniel Hegarty (Capaldi) se ven obligados a formar una alianza incómoda. Pero lo que comienza como la búsqueda de un asesino se convierte en una operación encubierta para frustrar un atentado de extrema derecha en el corazón de Londres.

Widow’s Bay (Miércoles 29 de abril)

Widow’s Bay es un pintoresco pueblo isleño a 64 kilómetros de la costa de Nueva Inglaterra. Pero algo acecha bajo la superficie. El alcalde Tom Loftis (Rhys) está desesperado por revivir su comunidad en dificultades. No hay wifi, la señal celular es irregular y debe lidiar con lugareños supersticiosos que creen que su isla está maldita. Quiere que esta gente lo respete. No lo hacen. Piensan que es débil y cobarde. Y lo es. Pero Loftis está decidido a construir un futuro mejor para su hijo adolescente y convertir la isla en un destino turístico.

Maximun pleasure guaranteed (Miércoles 20 de mayo)

Un nuevo thriller de humor negro protagonizado por la ganadora del Premio Emmy Tatiana Maslany y Jake Johnson, “Maximum Pleasure Guaranteed” sigue a Paula (Maslany), una madre recién divorciada que cae en un peligroso laberinto de chantaje, asesinato y fútbol juvenil. Convencida de haber presenciado un asesinato, mientras lidia simultáneamente con una batalla por la custodia y una crisis de identidad, Paula emprende su propia investigación, una que podría desentrañar una conspiración mayor y, al mismo tiempo, tener las claves para reconstruir su familia y su identidad.

El cabo del miedo (Viernes 5 de junio)

En El cabo del miedo, inspirada en la nueva versión de 1991 dirigida por Martin Scorsese y producida por Steven Spielberg, se avecina una tormenta para los abogados Anna (Amy Adams) y Tom Bowden (Patrick Wilson), un feliz matrimonio, cuando Max Cady (Javier Bardem), el infame asesino que ellos mismos encarcelaron, sale de prisión y busca venganza.

Sugar (Viernes 19 de junio)

Marca el regreso del icónico detective privado y cineasta angelino John Sugar. Farrell, nominado al Emmy, regresa para un nuevo caso, siguiendo al atribulado hermano mayor de un boxeador local prometedor mientras continúa la búsqueda de su querida hermana desaparecida. A medida que la investigación se expande hacia una conspiración que afecta a toda la ciudad con intenciones siniestras, Sugar debe enfrentarse consigo mismo para responder a la pregunta: ¿hasta dónde llegará para hacer lo correcto?

Lucky (Miércoles 15 de julio)

Está basada en la novela homónima, bestseller del New York Times y elegida por el Reese’s Book Club, escrita por Marissa Stapley. Taylor-Joy interpreta a una joven que dejó atrás la vida criminal en la que creció hace años, pero que ahora debe abrazar su lado más oscuro y criminal por última vez en un intento desesperado por escapar de su pasado.

The Dink (Viernes 24 de julio)

El ex tenista prodigio Dusty Boyd (Jake Johnson), fracasado, se ha visto obligado a entrenar a niños rebeldes en el club de campo suburbano de su padre Chuck (Ed Harris). Desesperado por la aprobación de su padre, Dusty apoya ciegamente la venganza de Chuck contra la nueva moda que se apodera del club: el pickleball. Pero cuando Dusty se agrava una vieja lesión, lo que le impide jugar al tenis, recurre a lo impensable en nombre de la rehabilitación: No solo prueba el pickleball, sino que, gracias en parte a su encantadora nueva compañera Candace (Mary Steenburgen), realmente lo disfruta. Dividido entre dos mundos, Dusty se ve obligado a enfrentarse finalmente a los fantasmas de sus fracasos deportivos pasados, incluyendo a su némesis de la infancia, Andy Roddick (Andy Roddick).