Furor en Netflix: la joya futurista que ya es una de las más vistas en Colombia

Netflix sumó recientemente a su catálogo Resistencia, una película que no tardó en llamar la atención de los usuarios. Aunque su estreno original fue en salas de cine en 2023, su llegada al streaming le dio un nuevo impulso y la llevó a ubicarse entre los contenidos más vistos de la plataforma en distintos países, entre ellos Colombia.

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Dirigida por Gareth Edwards, la producción generó conversación en las redes sociales gracias a su propuesta de ciencia ficción ambientada en un escenario marcado por el avance tecnológico.

La cinta tuvo una nueva etapa de circulación gracias a su lanzamiento digital, donde rápidamente ganó presencia dentro de los listados de reproducciones y generó todo tipo de reacciones entre los suscriptores de la aplicación.

¿En qué época se ambienta ‘Resistencia’?

La historia de Resistencia se relata en el año 2070 y plantea un escenario en el que la convivencia entre humanos e inteligencia artificial se convirtió en el eje de un conflicto internacional.

Como protagonistas se encuentra Joshua, un exagente de fuerzas especiales interpretado por John David Washington, quien recibe la misión de localizar y eliminar al creador de una avanzada inteligencia artificial considerada una amenaza para la supervivencia humana.

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Dentro del universo de la película, Occidente decidió prohibir el desarrollo de estos sistemas luego de un evento catastrófico vinculado con una explosión nuclear ocurrida en Los Ángeles. Mientras tanto, otra región del mundo conocida como Nueva Asia continúa apostando por una relación de coexistencia entre personas y robots conscientes.

Durante la operación militar, el protagonista descubre que aquello que debía destruir no corresponde a un arma convencional, sino a una entidad con apariencia de una niña pequeña que posee capacidades tecnológicas fuera de lo conocido.

Ese hallazgo modifica el rumbo de la misión y abre una serie de preguntas dentro del desarrollo narrativo sobre los límites entre humanidad, tecnología y poder.