Estos son los estrenos de HBO Max en julio del 2026 en Colombia

HBO Max renovará su catálogo en Colombia durante julio de 2026 con una programación que reúne algunos de los estrenos más esperados del año entre series, películas, novelas, documentales, realities y producciones animadas. La plataforma apostará por nuevas historias originales y por franquicias ampliamente reconocidas, con propuestas que van desde la ciencia ficción y la comedia hasta el terror, el drama biográfico y la fantasía.

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Uno de los lanzamientos más destacados del mes será Stuart no logra salvar el universo, el nuevo spin-off del exitoso universo de The Big Bang Theory, creado por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady. La producción llegará el 23 de julio y tendrá como protagonista a Stuart Bloom, el carismático dueño de la tienda de cómics que los seguidores de la serie original conocieron durante varias temporadas.

En esta nueva historia, Stuart provoca accidentalmente un apocalipsis multiversal tras romper un dispositivo construido por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter. A partir de ese momento, deberá intentar restaurar la realidad acompañado por Denise, Bert y Barry Kripke, mientras se cruza con versiones alternativas de personajes ya conocidos por los fanáticos de The Big Bang Theory. El elenco principal está integrado por Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie.

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Entre las películas, uno de los estrenos más esperados será Wicked: Por siempre, disponible desde el 10 de julio. La cinta retoma la historia de Elphaba y Glinda cuando ambas deben enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomaron en el pasado.

Mientras Elphaba permanece exiliada y continúa luchando por la verdad y la libertad, Glinda se convierte en el símbolo de la bondad en Oz, aunque enfrenta conflictos personales derivados de su nueva posición. La producción reúne un elenco encabezado por Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum, bajo la dirección de Jon M. Chu.

Los aficionados al terror también encontrarán varias novedades durante el mes. El 3 de julio llegará La posesión de la momia, dirigida por Lee Cronin. La historia comienza cuando una niña desaparecida en Egipto regresa con vida dentro de un sarcófago, llevando consigo una antigua maldición que amenaza a toda su familia. El reparto está conformado por Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace, Veronica Falcón, Shylo Molina y Billie Roy.

Undertone: Frecuencia maldita, estará disponible desde el 17 de julio. Foto: Allie Fredericks

El género continuará fortaleciéndose con Undertone: Frecuencia maldita, disponible el 17 de julio. Escrita y dirigida por Ian Tuason, la película sigue a la presentadora de un exitoso pódcast sobre fenómenos paranormales que empieza a recibir inquietantes grabaciones cuya procedencia parece desafiar toda explicación. La protagonizan Nina Kiri, Michele Duquet, Jeff Yung, Adam DiMarco y Keana Lyn Bastidas.

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El 31 de julio se estrenará Five Nights at Freddy’s 2, secuela inspirada en la popular franquicia de videojuegos. Foto: Allie Fredericks

Para cerrar el mes, el 31 de julio se estrenará Five Nights at Freddy’s 2, secuela inspirada en la popular franquicia de videojuegos. La historia vuelve a seguir a un guardia de seguridad que descubre que sobrevivir al turno nocturno en Freddy Fazbear’s Pizza será mucho más difícil de lo que imaginaba. El elenco incluye a Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner, Mary Stuart Masterson y Matthew Lillard, bajo la dirección de Emma Tammi.

El cine latinoamericano también tendrá espacio con Huesera, disponible desde el 1 de julio. La película mexicana, dirigida por Michelle Garza Cervera, narra la historia de Valeria, una mujer embarazada cuya vida comienza a verse amenazada por una presencia sobrenatural que pone en peligro tanto su existencia como la de su bebé. La producción está protagonizada por Natalia Solián, Alfonso Dosal, Mayra Batalla, Mercedes Hernández, Sonia Couoh, Aida López, Anahí Allué y Martha Claudia Moreno.

Estrenos de HBO Max 2026 Foto: Allie Fredericks

Otra propuesta destacada será Christy, que llegará el 10 de julio. Basada en hechos reales, la película cuenta la historia de la boxeadora Christy Martin, quien logró convertirse en una de las figuras más importantes del boxeo femenino mientras enfrentaba complejos conflictos personales y familiares fuera del ring. El reparto reúne a Sydney Sweeney, Ben Foster, Merritt Wever y Katy O’Brian.

Los amantes del deporte también podrán ver Un portero muy improbable, disponible desde el 3 de julio. La cinta presenta la historia de Martín, un joven apasionado por el fútbol que utiliza su extraordinaria capacidad para analizar matemáticamente las trayectorias del balón mientras enfrenta problemas de ansiedad y dificultades para relacionarse con los demás. En la producción participan figuras del fútbol mexicano como Raúl Jiménez, Marco Fabián, Jaime Lozano y Jorge Campos.

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En el apartado de novelas, HBO Max estrenará el 6 de julio Lejos de ti, una producción protagonizada por Ozan Akbaba y Sinem Ünsal. La historia sigue a Alya, quien viaja junto a su hijo para enterrar a su esposo y termina descubriendo los secretos y el poder de la familia política de este, iniciando una desesperada lucha por proteger su vida.

Estrenos de HBO Max 2026 Foto: Allie Fredericks

La animación para adultos también tendrá un lugar importante con El presidente Curtis, que llegará el 27 de julio. Ambientada en el universo de Rick and Morty, la serie sigue al presidente Andre Curtis y a su peculiar equipo mientras enfrentan amenazas interdimensionales, investigaciones paranormales y crisis que Rick Sánchez simplemente decide ignorar. La producción cuenta con las voces de Keith David, Stephanie Beatriz y Jim Rash, y fue cocreada por Dan Harmon y James Siciliano.

Además de estos lanzamientos principales, julio incluirá nuevas temporadas y estrenos como Profesor T, temporada 5, Profunda venganza, Gaddar: Sin piedad, Jujutsu Kaisen, temporada 3 y Feride contra el mundo.