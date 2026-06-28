Con el conflicto por el Trono de Hierro cada vez más intenso, la tercera temporada de La Casa del Dragón continúa este fin de semana con un episodio que promete avanzar en la guerra entre los bandos de Rhaenyra Targaryen y Aegon II.

Los seguidores de la serie ya conocen cuándo estará disponible el nuevo capítulo y en qué horario podrá verse en Colombia.

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¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de La Casa del Dragón?

El segundo episodio de la tercera temporada estará disponible el domingo 28 de junio de 2026.

En Colombia podrá verse desde las 8:00 p. m., mientras que en México estará disponible a las 7:00 p. m., en Argentina a las 10:00 p. m. y en España durante la madrugada del lunes 29 de junio, debido a la diferencia horaria.

El estreno será simultáneo en el canal HBO y en la plataforma HBO Max, que mantiene el lanzamiento semanal de la producción en América Latina y otros mercados internacionales.

Warner Bros. Discovery confirmó que la tercera temporada estará compuesta por ocho capítulos, que se estrenarán cada domingo hasta el 9 de agosto de 2026.

Este formato semanal busca mantener el desarrollo progresivo de la historia y generar expectativa entre los seguidores, tal como ocurrió con las dos temporadas anteriores.

Aunque HBO no ha publicado una sinopsis extensa del capítulo 2, sí ha adelantado que la historia continuará mostrando las consecuencias del intenso estreno de la temporada.

El nuevo episodio seguirá el desarrollo de la Danza de los Dragones, la guerra que enfrenta a los partidarios de Rhaenyra Targaryen y Aegon II Targaryen por el control del Trono de Hierro.

Tras el primer capítulo, se espera que ambos bandos comiencen a fortalecer sus alianzas políticas y militares.

Así, aumentan las tensiones que conducirán a algunos de los enfrentamientos más importantes narrados en Fuego y sangre, la obra de George R. R. Martin en la que está basada la serie.

HBO ha promocionado esta temporada como una etapa decisiva del conflicto, con batallas de gran escala, nuevas estrategias y un incremento en la participación de los dragones.

Una de las series más exitosas de HBO

Desde su estreno en 2022, La Casa del Dragón se ha consolidado como una de las producciones más vistas de HBO y HBO Max.

La serie funciona como precuela de Game of Thrones y está ambientada cerca de 200 años antes de los acontecimientos de la producción original.

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Creada por Ryan Condal y basada en el universo literario de George R. R. Martin, la historia narra el ascenso y la caída de la dinastía Targaryen, centrando su trama en la guerra por la sucesión del Trono de Hierro.

El éxito de la producción llevó a HBO a confirmar que la historia concluirá con una cuarta temporada, que pondrá fin a la adaptación televisiva de la Danza de los Dragones.