Tráiler oficial | Jurassic World se cruza con un wéstern en esta nueva miniserie de ciencia ficción

El cine y las series continúan explorando nuevas formas de reinventar los grandes géneros, y una de las producciones que comienza a llamar la atención es Dinosaurs of the Wild West, una miniserie que combina la estética del lejano oeste con criaturas prehistóricas en un escenario tan inesperado como llamativo.

El universo de los dinosaurios sigue contagiando a millones de personas, las cuales están atentas a futuros lanzamientos de este tipo, donde se mezcle la herencia que dejó Jurassic Park.

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El proyecto está liderado por el director Luke Sparke, quien regresa con una nueva propuesta tras el interés que despertó Primitive War. En esta ocasión, según recoge Cultura Ocio, el realizador apuesta por una historia ambientada en una realidad alternativa donde los seres humanos y los dinosaurios nunca desaparecieron unos de otros, sino que aprendieron a coexistir durante generaciones.

La producción estará dividida en dos episodios y presentará un mundo marcado por la supervivencia, la violencia y los enfrentamientos propios del western clásico, pero con un elemento adicional: enormes dinosaurios que forman parte del paisaje y representan una amenaza constante para sus habitantes.

El primer avance oficial ya permitió conocer parte de la propuesta visual de la serie. En las imágenes aparecen vaqueros, pueblos fronterizos, extensos paisajes desérticos y espectaculares criaturas prehistóricas, una combinación que ha llevado a muchos aficionados a comparar el proyecto con una mezcla entre Jurassic Park y producciones ambientadas en el oeste estadounidense.

Además de la acción, la historia promete explorar cómo habría evolucionado la sociedad si estas especies hubieran compartido el planeta con la humanidad durante siglos, dando forma a un universo completamente distinto al que muestran las historias tradicionales de dinosaurios.

Con un enfoque independiente y financiado mediante una campaña en Kickstarter, Dinosaurs of the Wild West busca captar la atención de los seguidores de la ciencia ficción y la aventura. Su propuesta, que une dos géneros muy populares en una misma narrativa, ya empieza a generar expectativa entre quienes esperan una experiencia diferente dentro del panorama audiovisual.