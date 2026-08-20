Fingió su embarazo y secuestró un bebé: nueva apuesta de Netflix basada en hechos reales paraliza con más de 5 millones de vistas

Basada en hechos reales, Un hijo propio se ha convertido en una de las producciones más comentadas de Netflix. La película, que ya figura entre las seis más vistas de la plataforma en el país, revive el caso de una mujer que sostuvo un engaño durante meses mientras intentaba cumplir su deseo de convertirse en madre.

Imperdibles estrenos llegan a Netflix en la tercera semana de agosto: estas son las fechas exactas

La producción sigue la vida de Alejandra Marín, quien soñaba con formar una familia junto a su esposo. Sin embargo, tras sufrir varias pérdidas y enfrentarse a la presión de su entorno, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: fingir un embarazo.

Lo que comenzó como una mentira para sostener las apariencias terminó convirtiéndose en una farsa cuidadosamente construida que se extendió durante días. Con el paso del tiempo, el engaño alcanzó todas sus relaciones personales, hasta que las consecuencias fueron inevitables.

La historia real que inspiró el documental

El caso ocurrió en la Ciudad de México y se remonta al año 2000. El documental, dirigido por Maite Alberdi, inicia con una entrevista a Eleonor Alejandra Marín Mendoza, quien cuenta que desde pequeña sintió una conexión especial con los niños y siempre deseó ser madre.

Ana Celeste Montalvo as Alejandra en un 'Hijo Propio'. Foto: Courtesy of Netflix / 2026

Uno de los recursos narrativos más llamativos aparece cuando la producción rompe el formato tradicional e incluye imágenes del casting realizado para elegir a la actriz que interpretaría a “Ale”, marcando el tono de una historia que mezcla testimonios con recreaciones.

A partir de ahí, el título reconstruye episodios clave de su vida: su matrimonio a los 16 años, el trabajo que desempeñaba en el Hospital General de la Ciudad de México y, sobre todo, la creciente presión que sentía por tener un hijo.

Según su relato, todo cambió cuando conoció a una joven embarazada que aseguraba no querer quedarse con el bebé. Ambas habrían llegado a un acuerdo para que ella se hiciera cargo de la recién nacida.

Dos versiones enfrentadas sobre la desaparición de la bebé

Uno de los aspectos más impactantes es el contraste entre las versiones de ambas sobre la desaparición de la bebé.

Alejandra sostiene que, tras el acuerdo, sacó a la recién nacida del hospital escondida en un bolso para evitar que quedara bajo la custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Mayra Navarro, en cambio, rechaza esa versión. Afirma que Marín se hizo pasar por trabajadora social y que la niña desapareció mientras ella se sometía a unos exámenes médicos dentro del hospital.

El proyecto también incluye el testimonio del padre de la menor, quien respalda la versión de Mayra. Además, señala que ella presentó registros médicos que respaldarían su relato.

Alejandra fue condenada a 13 años de prisión. Foto: Luis Antonio Rojas / Netflix

¿Qué pasó con Alejandra Marín?

En junio de 2009, la joven fue detenida junto a su esposo y la menor. La justicia la condenó a 13 años de prisión por secuestro, pena que cumplió en el penal de Santa Marta Acatitla hasta su liberación en enero de 2024.

Mientras tanto, Mayra Navarro continuó su vida junto a su hija Katia, cerrando un caso que hoy vuelve a generar conversación gracias al documental que se posiciona entre los contenidos más vistos de la plataforma.