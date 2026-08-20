Lista oficial de colombianos en la Vuelta a España 2026 y canal de TV para verlos en vivo

Este sábado, 22 de agosto, empieza una nueva edición de la Vuelta a España 2026. La lista de participantes fue confirmada por la organización y en total son cinco colombianos los que participarán:

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72. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

166. Juan Felipe Rodríguez (EF Education)

181. Harold Tejada (XDS Astana)

215. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL)

226. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma)

Las principales cartas del país son Santiago Buitrago y Harold Tejada, que tienen larga experiencia en grandes vueltas. Su principal objetivo será meterse en los primeros puestos de la clasificación general, usando la montaña como arma favorita ante los demás competidores.

Nairo Quintana (Movistar Team) estaba en la lista de preinscritos del Movistar Team; sin embargo, a última hora fue desconvocado por decisiones internas de la escuadra telefónica. En la lista de ausencias también se encuentran Egan Bernal (Netcompany Ineos), Brandon Rivera (Netcompany Ineos), Daniel Felipe Martínez (Bora.Hansgrohe) y Einer Rubio (Movistar Team), entre otros.

¿Qué canal pasa la Vuelta a España 2026? Horarios y fechas

En Colombia, las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 estarán disponibles en tres canales: ESPN, Caracol TV y Canal RCN.

La transmisión de cada jornada puede variar dependiendo del perfil y las características, pero normalmente arrancará sobre las 6:00 a. m. y se extenderá hasta las 11:00 a. m.

Los usuarios de dispositivos móviles también pueden ver la carrera por las aplicaciones gratuitas de Ditu y la app Canal RCN. La plataforma de Disney+ también ofrece la transmisión oficial de la Vuelta a España, aunque es necesario tener una suscripción pagada.

Vuelta a España 2026: Perfil interactivo y recorrido de todas las etapas

Este es el calendario oficial y el recorrido de La Vuelta 2026:

Etapa 1 | Sáb 22 ago | Montecarlo – Montecarlo (CRI) | 9,6 km

Etapa 2 | Dom 23 ago | Mónaco – Manosque (ondulada) | 215,2 km

Etapa 3 | Lun 24 ago | Gruissan – Font-Romeu (Media montaña) | 166,7 km

Etapa 4 | Mar 25 ago | Andorra la Vieja – Andorra la Vieja (Montaña) | 104,8 km

Etapa 5 | Mié 26 ago | Falset – Roquetes (Ondulada) | 173,4 km

Etapa 6 | Jue 27 ago | Alcossebre – Castellón (Media montaña) | 177,4 km

Etapa 7 | Vie 28 ago | Vall d’Alba – Aramón Valdelinares (Montaña) | 149,8 km

Etapa 8 | Sáb 29 ago | Puzol – Jaraco (Llana) | 171,0 km

Etapa 9 | Dom 30 ago | Villajoyosa – Sierra de Aitana (Montaña) | 187,4 km

--- Lun 31 ago | Día de descanso ---

Etapa 10 | Mar 1 sep | Alcaraz – Elche de la Sierra (Ondulada) | 184,7 km

Etapa 11 | Mié 2 sep | Cartagena – Lorca (Llana) | 151,3 km

Etapa 12 | Jue 3 sep | Vera – Observatorio de Calar Alto (Montaña) | 166,6 km

Etapa 13 | Vie 4 sep | Almuñécar – Loja (Media montaña) | 192,8 km

Etapa 14 | Sáb 5 sep | Jaén – Sierra de la Pandera (Montaña) | 154,3 km

Etapa 15 | Dom 6 sep | Palma del Río – Córdoba (Media montaña) | 189,7 km

--- Lun 7 de Sep | Día de descanso ---

Etapa 16 | Mar 8 sep | Cortegana – Palos de la Frontera (Llana) | 181,1 km

Etapa 17 | Mié 9 sep | Dos Hermanas – Sevilla (Llana) | 185,0 km

Etapa 18 | Jue 10 sep | El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera (CRI) | 32,0 km

Etapa 19 | Vie 11 sep | Vélez-Málaga – Peñas Blancas (Ondulada) | 210,0 km

Etapa 20 | Sáb 12 sep | La Calahorra – Collado del Alguacil (Montaña) | 187,0 km

Etapa 21 | Dom 13 sep | Granada – Granada (Llana) | 99,4 km