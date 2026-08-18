Con esto salió Nairo Quintana tras quedar fuera de La Vuelta a España 2026: tomó contundente decisión

Este martes, 18 de agosto, el ciclismo colombiano recibió una noticia que ha generado todo tipo de comentarios: Movistar Team anunció que Nairo Quintana no correrá La Vuelta a España 2026, aunque, a priori, se esperaba que sí estuviera.

La reacción de Mario Sábato tras enterarse que Nairo Quintana no correrá la Vuelta a España

Se trata de una decisión técnica de Movistar, que ve la luz pocos días antes de que arranque La Vuelta a España 2026. Esta irá del 22 de agosto al 13 de septiembre.

Si Nairo corría La Vuelta a España 2026, se despediría por lo alto del profesionalismo. Ahora, su última competencia profesional será el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, del 20 al 27 de septiembre.

A principios de este 2026, el propio ciclista colombiano de 36 años reveló que esta era su última temporada. Por tanto, se trata de las últimas actuaciones de Nairo como profesional.

Las palabras de Nairo Quintana tras quedar fuera de La Vuelta a España 2026

En diálogo con El Vbar Caracol, Nairo Quintana opinó sobre la decisión del Movistar de dejarlo fuera de La Vuelta a España 2026:

“Hay muchos contextos y entre ellos algunos especiales; es mi último año de carrera deportiva, hace 10 años gané La Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme allí, pero finalmente es una empresa y ellos tienen que sacarle el mejor rendimiento a todos sus corredores”.

Añadió: “La puntuación que se lleva a día de hoy también obliga a tomar las diferentes decisiones técnicas y hay que comprenderlo de esa manera”.

🚵🏼‍♀️🇨🇴"LA IDEA ES SEGUIR HACIENDO UN SEMILLERO DE CICLISTAS"



🗻🤩 Nairo Quintana, Ciclista colombiano acerca de que tiene preparado después de retirarse del ciclismo profesional



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Así las cosas, aunque se estaba preparando para encarar la tercera y última grande del año, Nairo Quintana ahora entrenará con miras a septiembre. Su prioridad será hacer un buen papel en el Mundial de Ciclismo con la Selección Colombia.

“Será mi última competición a nivel profesional; me siento muy contento porque voy a poder representar a mi país en un evento tan importante y, de la misma manera, cerrar este gran ciclo deportivo en el mundial de ciclismo y luego en octubre estaremos festejando nuestro gran fondo con todos nuestros aficionados”.

🚵🏼‍♀️🇨🇴"ESTOY MUY EMOCIONADO PORQUE VA A SER UNA FIESTA REAL, UNA FIESTA DEPORTIVA"



🗻🤩 Nairo Quintana, Ciclista colombiano sobre la expectativa que existe con el Gran Fondo este año



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Nairo Quintana es una verdadera leyenda para Colombia y Latinoamérica. Puso a vibrar al ciclismo internacional, con destacadas actuaciones que culminaron en títulos como el Giro de Italia 2014 o La Vuelta a España 2016.

Aunque no logró ganar el Tour de Francia, siempre estuvo cerca. De hecho, fue el rival que le peleó de cerca a Chris Froome, en una batalla que generó emociones muchas veces.

Movistar bajó a dos colombianos de la Vuelta a España 2026: solo uno tiene esperanzas de ir

La decisión de Nairo Quintana: ¿Qué hará tras su retiro?

“Quiero seguir ayudando, tengo el compromiso de retornarle a mi país y a mi deporte lo que me dieron a mí; la idea es seguir haciendo proyectos donde podamos hacer crecer un semillero de ciclistas y llevarlos a profesionales y poder tener un proyecto donde Colombia pueda tener sus mejores ciclistas aquí en Europa”, soltó en diálogo con el medio referenciado.