Con esto salió Edwin Cardona por nuevo fichaje que hizo Atlético Nacional: no lo intimida

En Atlético Nacional hay capos difíciles de desbancar. Uno de esos es Edwin Cardona, quien lleva años siendo uno de los pesos pesados del plantel y desde la llegada de Lucas González volvió a tomar protagonismo.

En el arranque del 2026-II el volante ha tomado el puesto de titular por encima de figuras como Juan Manuel Rengifo, quien se había ubicado como el conductor del verdolaga en la primera parte del año.

Juan Manuel Rengifo, volante creativo de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

A ese joven talentoso lo han relegado para que Cardona vuelva a ser el número 1. Hasta ahora el 10 lo viene haciendo bien y son pocas las críticas por su rendimiento desde la afición del Rey de Copas.

Aunque Edwin muestra buena cara, al DT a cargo le seguía faltando un revulsivo más para el medio campo y pidió a la dirigencia que le contrataran un nuevo volante de nombre Elías Cabrera.

Este es de nacionalidad argentina y ya fue presentado desde el pasado 9 de agosto. Hasta la fecha no se le ha visto debutar con el verde por toda la contingencia relacionada al terremoto que se dio en el país.

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¿Amenaza para Edwin Cardona?

Al término del partido benéfico entre Atlético Nacional y Once Caldas jugado en la noche del pasado miércoles en el estadio Atanasio Giradot, al volante le consultaron por le arribo de Cabrera y si lo considera competencia por el puesto.

En sus declaraciones entregadas a Nacional Es Pasión sentenció: “Esto es fútbol y la competencia siempre ha sido sana. La verdad es que, a quien le toque jugar, sé que lo va a hacer muy bien”.

¿Cómo ve la llegada de Elías Cabrera en el medio campo?

Edwin Cardona, responde a @JuanJos750 en la Zona Mixta, previo al juego benéfico vs Once Caldas... pic.twitter.com/T3Dzyg2XQi — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) August 19, 2026

Sobre la incidencia que siente tener al interior del plantel: “Yo me siento feliz de compartir con grandes jugadores. Uno aprende de ellos y ellos también aprenden de uno”.

“Eso me deja tranquilo y es lo que más me llena: poder ayudar a los jóvenes que están ahora, aunque la verdad es que yo también aprendo mucho de ellos”, agregó.

Para zanjar cualquier versión equivocada de incomodidad o temor por el arribo de otros nombres para la posición que ocupa, lanzó: “La gente a veces habla mal, y eso es lo que se ve. Pero yo soy feliz acá”.

Edwin Cardona jugando como capitán de Atlético Nacional en el 2026-I. Foto: Colprensa

“Soy feliz de que lleguen grandes jugadores y sé que en cualquier momento seguirán llegando. Siempre estaré feliz porque todo esto es en beneficio del club”, respondió sin intimidarse.

También dio su perspectiva grupal al decir que: “Los beneficiados somos nosotros, los jugadores; también los hinchas y, sobre todo, el club. Que traigan buenos jugadores, que vengan a ganar y con el hambre que ellos tienen, siempre será algo muy lindo”.

De regreso a la Liga

Para el próximo domingo, 23 de agosto, se espera el regreso de Atlético Nacional a la competencia formal al enfrentarse por la fecha 6 de la Liga BetPlay a Fortaleza en Bogotá (2:00 p.m.).

A los pocos días tiene previsto jugar también ante Deportivo Cali en el rentado local. Dicho juego entre verdes se desarrollará el miércoles 26 desde las 8:30 p.m. en la ciudad de Medellín.