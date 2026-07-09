Fecha de estreno, tráiler y el regreso del director: todo lo que debe saber sobre ‘Godzilla Minus Zero’

La productora japonesa Toho ha anunciado de manera oficial el lanzamiento del primer avance y la fecha de estreno de Godzilla Minus Zero, la secuela directa de la aclamada producción de 2023 Godzilla Minus One.

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El cineasta Takashi Yamazaki regresará al frente de este proyecto de ciencia ficción que llegará a las salas de cine en noviembre de 2026, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del cine internacional para el cierre del año.

El anuncio de esta continuación se produce tras el destacado desempeño comercial y crítico de Godzilla: Minus One. Dicha cinta, que marcó la producción de acción real número 30 del célebre lagarto gigante dentro de la firma nipona, coincidió con el aniversario número 70 de la franquicia cinematográfica nacida en 1954.

Godzilla Minus One/Minus Color llega a Netflix Foto: Netflix

De acuerdo con los registros de distribución, la producción de 2023 rompió barreras comerciales para el cine de habla no inglesa al recaudar 116 millones de dólares a nivel global.

Asimismo, el largometraje obtuvo un hito histórico para el género del kaiju-eiga (cine de monstruos gigantes) al alzarse con el Premio de la Academia (Óscar) en la categoría de Mejores Efectos Visuales.

Según la información oficial distribuida por la productora, la trama de Godzilla Minus Zero se ubicará cronológicamente después de los eventos de su predecesora, la cual estaba ambientada originalmente en el Japón de la posguerra, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. La sinopsis oficial provista por el estudio detalla lo siguiente:

“Han pasado dos años desde la desesperada batalla que marcó los acontecimientos de Godzilla Minus One. Cuando la Humanidad apenas empieza a recuperar la esperanza tras una paz conquistada con enorme sacrificio, una nueva y devastadora amenaza emerge para ponerlo todo en peligro”.

El primer adelanto audiovisual, con una duración aproximada de un minuto, expone secuencias complejas que incluyen el uso de armamento atómico y escenas de desesperación civil. El metraje muestra a la criatura emergiendo del océano en medio de una tormenta meteorológica bajo la premisa de que la sociedad deberá enfrentar una fuerza de magnitudes desconocidas.

La producción ha confirmado que parte fundamental del reparto original retomará sus funciones en esta nueva entrega. El actor Ryunosuke Kamiki volverá a interpretar al piloto Koichi Shikishima, personaje central de la primera parte, mientras que Hidetaka Yoshioka reaparecerá en el rol del científico Noda. Al reparto habitual se sumarán los intérpretes Yuki Yamada y Kuranosuke Sasaki.

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Por otra parte, la principal novedad en el elenco es la incorporación del veterano actor Min Tanaka, quien asumirá el papel de Kanji Murakami.

De acuerdo con los perfiles preliminares del personaje, Murakami será un biólogo marcado psicológicamente por las secuelas de la guerra, cuya intervención resultará determinante para descifrar el origen o el método de contención de la nueva amenaza que acecha al archipiélago japonés.

Las informaciones de los distribuidores europeos sitúan el estreno de la película en pantallas españolas para el 6 de noviembre de 2026, mientras que otras carteleras internacionales registran la fecha del 9 de noviembre de 2026. La precuela de la historia antes del estreno de la secuela, la película original Godzilla Minus One se encuentra actualmente disponible en el catálogo de Netflix.