‘El Gran Viaje’ llega a los cines: la película sin diálogos que conquistó Cannes y Annecy

Después de un exitoso recorrido por algunos de los festivales de cine más importantes del mundo, “El Gran Viaje” (Dandelion’s Odyssey) aterrizará en las salas de cine de Colombia y Latinoamérica el próximo 23 de julio.

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La producción, dirigida por la cineasta japonesa-francesa Momoko Seto, se ha convertido en una de las apuestas animadas más llamativas del año gracias a su propuesta visual y a una historia que prescinde por completo de los diálogos.

La cinta presenta un escenario donde la Tierra ha sido devastada por explosiones nucleares. En medio de ese panorama, cuatro pequeñas semillas de diente de león sobreviven y son lanzadas al espacio, desde donde emprenden un viaje en busca de un nuevo lugar donde la vida pueda renacer.

A lo largo de su travesía, las diminutas protagonistas deberán enfrentar fenómenos naturales extremos, criaturas desconocidas y paisajes tan fascinantes como hostiles, en una aventura que explora la resiliencia, la cooperación y la capacidad de adaptación de la naturaleza incluso después del apocalipsis.

Uno de los mayores atractivos de la película es su innovadora técnica de realización. Momoko Seto combinó animación digital, fotografía macro, secuencias time-lapse e imágenes captadas en Japón, Islandia y distintas regiones de Francia para construir un universo que transforma microorganismos y plantas en los protagonistas de una experiencia cinematográfica única.

Su paso por los festivales también llamó la atención de la crítica. La película obtuvo el Premio FIPRESCI durante la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2025 y posteriormente fue reconocida con el Premio Paul Grimault en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, consolidándose como una de las producciones animadas más originales de los últimos años.

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“Quise contar una historia sobre el desarraigo, la errancia y la necesidad de encontrar un lugar donde echar raíces. Me interesaba mostrar toda la complejidad de la naturaleza, no hacer una representación estilizada o artificial, sino invitar al espectador a descubrir ese universo secreto y maravilloso que existe a nuestro alrededor”, explicó la directora Momoko Seto.

Más allá de su espectacular apartado visual, “El Gran Viaje” también aborda temas actuales como la crisis climática, las migraciones ambientales, la búsqueda de un hogar y la esperanza de reconstruir el futuro. Todo ello sin recurrir a una sola línea de diálogo, apostando por una narrativa universal capaz de emocionar tanto a niños como a adultos.

Distribuida por Cinetopia, la película llegará a los cines de Colombia el próximo 23 de julio, con una duración de 75 minutos y la promesa de ofrecer una experiencia diferente dentro del cine de animación.