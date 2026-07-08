Moana 3: la película que expandirá el universo de Disney con Jared Bush y Dana Ledoux Miller

El universo de Moana continúa creciendo, pues aunque Disney todavía no ha revelado mayores detalles sobre la tercera entrega de la franquicia animada, el famoso actor Dwayne Johnson, conocido también como ‘La Roca’, confirmó que el proyecto ya está en marcha y que el estudio ha comenzado a trabajar en una nueva historia para sus personajes.

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El anuncio se dio durante una reciente rueda de prensa en Río de Janeiro, donde el actor, encargado de dar voz a Maui, aseguró que ya existen conversaciones oficiales sobre Moana 3.

Sus declaraciones, compartidas por el medio de comunicación estadounidense Variety, despejaron las dudas sobre el futuro de la saga y confirmaron que Disney tiene la intención de seguir desarrollando una de sus franquicias más exitosas de los últimos años.

‘Vaiana’ (‘Moana’, 2016) Foto: Crédito: Filmaffinity

Por ahora, lo que está confirmado es que Jared Bush y Dana Ledoux Miller serán los responsables de escribir el guion de la nueva película. Ambos creativos ya han estado vinculados al universo de Moana, por lo que su participación busca mantener la esencia de una historia que ha conquistado al público desde el estreno de la primera cinta en 2016.

Sin embargo, el estudio mantiene la mayoría de los detalles bajo reserva. La trama de Moana 3 todavía no ha sido revelada y Disney tampoco ha hecho anuncios oficiales sobre el elenco de voces.

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La historia original presentó a Moana como la hija del jefe de una isla, elegida por el océano para emprender una misión que salvaría a su pueblo. En la segunda entrega, la protagonista volvió a embarcarse en una aventura para encontrar una isla perdida y romper una antigua maldición, ampliando el universo de la saga con nuevos personajes y desafíos.

Antes de dar a conocer más novedades sobre la película animada, la compañía concentrará su atención en el estreno de la versión live action de Moana, programada para el 9 de julio.

'La Roca' confirmó que Moana 3 es una realidad. Foto: Disney

Se espera que, una vez llegue ese lanzamiento, Disney comience a compartir más información sobre Moana 3, una producción que promete seguir expandiendo el universo de una de las heroínas más queridas de la productora.